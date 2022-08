Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός έχει στραμμένη την προσοχή του αποκλειστικά στο πρώτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα play off του Europa League. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κάρλος Κορμπεράν μειώνονται, καθώς ο Μάντι Καμαρά προπονήθηκε και τέθηκε στη διάθεσή του, όπως και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ενώ και ο Ραντζέλοβιτς είναι καλύτερα. Αντίθετα, δεδομένες θεωρούνται οι απουσίες των Γκάρι Ροντρίγκες και Σίμε Βρσάλικο στο αυριανό παιχνίδι.

Οι Ερυθρόλευκοι αναχωρούν σήμερα το μεσημέρι για την Κύπρο, με τον Κορμπεράν αποφασίζει μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, που διεξήχθη πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, εάν θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Η μία αλλαγή που όλα δείχνουν ότι θα γίνει, πιθανότατα θα είναι η είσοδος του Κόνραντ ντε λα Φουέντε στη λίστα (σ.σ. αντί του Γκάρι), ενώ δεύτερη είναι αμφίβολο εάν θα γίνει. Με τον Ισπανό τεχνικό να ετοιμάζει εκπλήξεις και για το αρχικό σχήμα. Το οποίο προβλέπεται να έχει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, στη Σλοβακία.

Τελευταία προπόνηση της ομάδας μας πριν το ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού! / Last training session ahead of our match vs @APOLLONOFFICIAL!#Olympiacos #UEL #APOLOLY #Football #Training pic.twitter.com/qkjL5OjmhY

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 17, 2022