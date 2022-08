Το μήνυμά του

Συντετριμμένοι είναι συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές της Ολίβια Νιούτον Τζον από τον θάνατό της.

Η διάσημη ηθοποιός, άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα (8/8), σε ηλικία 73 ετών, στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια, έχοντας παλέψει για χρόνια με τον καρκίνο.

Τα αγαπημένα της πρόσωπα είναι απαρηγόρητα με τον χαμό της. Η κόρη της, Κλόε Λατάνζι, είναι ράκος ενώ δύσκολες είναι οι ώρες και για τον σύζυγό της, Τζον Ίστερλινγκ.

Ο άνδρας που παντρεύτηκε το 2008 θέλησε να αποχαιρετήσει την Ολίβια -και- με μία ανάρτηση στα social media.

Δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία και ένα συγκινητικό μήνυμα.

Έγραψε συγκεκριμένα:

«Ολίβια, η αγάπη που είχαμε ο ένας για τον άλλον, υπερέβαινε την κατανόησή μας. Κάθε μέρα εκφράσαμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την αγάπη που θα ήταν τόσο βαθιά, τόσο αληθινή, τόσο φυσική. Δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Νιώθαμε δέος σε αυτό το μεγάλο μυστήριο και αποδεχθήκαμε την εμπειρία της αγάπης μας ως παρελθόν, παρόν και για πάντα.

Διαβάστε επίσης: Τρελό reunion: Οι πρωταγωνιστές του Grease ξανά μαζί μετά από 41 χρόνια

Στη βαθύτερη ουσία της, η Ολίβια ήταν μια θεραπεύτρια που χρησιμοποιούσε τα μέσα του τραγουδιού, των λέξεων, της αφής. Ήταν η πιο θαρραλέα γυναίκα που γνώρισα ποτέ. H γνήσια φροντίδα για τους ανθρώπους, τη φύση και όλα τα πλάσματα σχεδόν επισκίαζε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Μόνο η χάρη του Θεού μου επέτρεψε να μοιραστώ το βάθος και το πάθος της ύπαρξής της για τόσο καιρό. Στις πιο δύσκολες στιγμές της είχε πάντα το πνεύμα, το χιούμορ και τη δύναμη της θέλησης να μεταφέρει τα πράγματα στο φως.

Ακόμα και τώρα που η ψυχή της πετάει στα ύψη, ο πόνος και οι τρύπες στην καρδιά μου θεραπεύονται με τη χαρά της αγάπης της και το φως που λάμπει μπροστά. Η οικογένειά μας εκτιμά βαθιά τον απέραντο ωκεανό αγάπης και υποστήριξης που ήρθε στον δρόμο μας».

Η ανάρτησή του

View this post on Instagram A post shared by John Easterling (@therealamazonjohn)

Ποια ήταν η Ολίβια Νιούτον Τζόν

Πρωταγωνίστησε στο δημοφιλέστερο μιούζικαλ όλων των εποχών, το «Grease» και εν μία νυκτί μετατράπηκε σε παγκόσμια σταρ. Η ζωή της, ωστόσο, δεν ήταν τόσο εύθυμη όσο τα τραγούδια που ερμήνευε στην ταινία.

Διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος τον Μάιο του 2017, για τρίτη φορά, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση.

Η δεύτερη φορά ήταν το 2013 και η Αυστραλή ηθοποιός και τραγουδίστρια, που έχει τιμηθεί 4 φορές με βραβείο Γκράμι, έδωσε τη μάχη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε τότε για ποιόν λόγο επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει τη νέα περιπέτεια της υγείας της, απάντησε «σκέφτηκα ότι είναι η ζωή μου και απλά αποφάσισα να το κρατήσω για τον εαυτό μου».

Γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 και ήταν ΑγγλοΑυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια.

Έλαβε τέσσερις φορές βραβείο Γκράμμυ και έχει μπει πέντε φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200.

Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί. Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Grease (1978) και το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single «You’re the One That I Want», με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.