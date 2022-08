Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Eurobasket 2022 που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα μήνα, και οι άνθρωποι της FIBA φαίνεται να γνωρίζουν πώς να το εκμεταλλευτούν για να βάλουν τον κόσμο στο κλίμα της διοργάνωσης.

Σε ανάρτηση της FIBA στα social media αναφέρονται λοιπόν τα εξής: «Ο έλληνας Θεός… φορτώνει. Πόσους πόντους θα έχει κατά μέσον όρο ο Γιάννης στο Eurobasket;»

Το κείμενο συνοδεύουν δύο φωτογραφίες που εικονίζουν τον παίκτη των Μπακς να… στάζει ιδρώτα.

Greek God is loading 🇬🇷 ⏳

How many points will Giannis average at @EuroBasket? pic.twitter.com/NLeqYzt5lc

— FIBA (@FIBA) August 3, 2022