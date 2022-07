«Μια στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή» είπε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στη συνάντησή τους στην Τεχεράνη, πρωτεύουσα του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ακόμα ότι: «Κάθε στρατιωτικό χτύπημα στη Συρία θα κάνει κακό στην περιοχή και θα ευνοήσει τους τρομοκράτες».

After a meeting with #Iran‘s President Raisi, Turkey’s President Erdogan has now met with SL Khamenei in Tehran. Erdogan was accompanied by several of his ministers, including ministers of foreign affairs, defense, energy and treasury. pic.twitter.com/FtYpm6QVjr

— Maziar Motamedi (@MotamediMaziar) July 19, 2022