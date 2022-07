Υπέκυψε στα τραύματά του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) πυροβολήθηκε πισώπλατα από έναν ένοπλο άνδρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη Νάρα.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ιαπωνικό NHK.

O πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έδινε τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την επίθεση που δέχτηκε από άνδρα εφοδιασμένος με «χειροποίητο», σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ, τουφέκι την ώρα που εκείνος εκφωνούσε ομιλία.

Αρχικά φέρεται να είχε σημάδια ζωής κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με ασθενοφόρο και ελικόπτερο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

