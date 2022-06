Ο Πάουλο Φονσέκα είναι με κάθε… επισημότητα ο νέος προπονητής της Λιλ, διαδεχόμενος τον Ζοσλέν Γκουρβενέκ!

Ο Γκουρβενέκ αποχώρησε μετά το τέλος του πρωταθλήματος, αποτυγχάνοντας να οδηγήσει την περσινή πρωταθλήτρια Γαλλίας, στα Κύπελλα Ευρώπης και τη θέση του πήρε ο Φονσέκα, ο οποίος στοχεύει να οδηγήσει τη γαλλική ομάδα ξανά στις επιτυχίες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2024 με τους «λιλουά» επιστρέφοντας μετά από ένα χρόνο στους πάγκους, μετά το πέρασμά του απ’ τη Ρόμα τη διετία 2019/2021.

We can confirm that Paulo Fonseca is the new Lille head coach! 🔴#LOSC pic.twitter.com/rRA7QDvUZw

— LOSC (@LOSC_EN) June 29, 2022