Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους Kalibr τύπου κρουζ, για την καταστροφή μιας μεγάλης αποθήκης με αμερικανικά και ευρωπαϊκά όπλα, στην περιοχή Τερνόπιλ της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν επίσης, τρία ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη Su-25 κοντά στο Ντονέτσκ και στο Χάρκοβο στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Interfax που επικαλέστηκε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Επίθεση με πυραύλους στη πόλη Χόρτκιβ της δυτικής Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί μερικώς μια στρατιωτική εγκατάσταση και να τραυματιστούν 22 άνθρωποι, όπως ανέφερε σε διαδικτυακή ενημέρωση ο κυβερνήτης της περιοχής Τερνόπιλ.

Ο Βολοντίμιρ Τρους δήλωσε ότι τέσσερις πύραυλοι έπληξαν την πόλη, σε απόσταση 75 χιλιομέτρων νότια του Τερνόπιλ, χθες βράδυ.

Video from the site of the explosion in the Ternopil region. pic.twitter.com/BLdkxd9HwI

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 11, 2022