Δείτε την

Η Laverne Cox έγραψε ιστορία ως η πρώτη τρανσέξουαλ κούκλα της ιστορίας.

Μετά τη συναρπαστική ανακοίνωση, η 49χρονη ηθοποιός με δυσκολία μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της..

«Ανυπομονώ να βρουν οι θαυμαστές την κούκλα μου στα ράφια και να έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν στη συλλογή τους μια κούκλα που έχει ως πρότυπο ένα τρανσέξουαλ άτομο» ανέφερε σε δήλωσή της, την οποία εξασφάλισε η ιστοσελίδα Page Six.

Μιλώντας για το γεγονός ότι έγραψε ιστορία ως η πρώτη τρανσέξουαλ, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά Orange Is the New Black είπε ότι η εμπειρία ήταν «σουρεαλιστική».

Επιπλέον, η ηθοποιός του Inventing Anna εξήγησε στο People πώς η κούκλα είναι μια σημαντική νίκη για την LGBTQ κοινότητα εν μέσω του ανησυχητικού πολλαπλασιασμού των νομοσχεδίων κατά των τρανς ατόμων.





Παράλληλα, συνέχεισε λέγοντας πως αυτό είναι ένα κομμάτι «ελπίδας και δυνατότητας» για τα τρανς άτομα σε μια χρονιά όπου «πάνω από 250 νομοθετήματα κατά των τρανς έχουν εισαχθεί στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα σε όλη τη χώρα».

«Σε αυτό το περιβάλλον όπου τα τρανς παιδιά δέχονται επιθέσεις, ότι αυτό μπορεί επίσης να είναι ένας εορτασμός της τρανς κοινότητας και επίσης ένας χώρος για να ονειρεύονται, να κατανοούν και να τους υπενθυμίζεται ότι το τρανς είναι όμορφο» συνέχισε η Cox.