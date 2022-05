Συμμετείχε στα γυρίσματα ταινίας

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο αγαπημένος ηθοποιός «έφυγε» στον ύπνο του ενώ βρισκόταν στην Δομινικανή Δημοκρατία για τα γυρίσματα της ταινίας «Dangerous Waters».

Απόφοιτος της σχολής υποκριτικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ο Liotta διακρίθηκε αρχικά συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, όπως στο σίριαλ «Στην Εντατική», λαμβάνοντας ένα βραβείο Emmy κι ένα Prism.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το σινεμά αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τζόναθαν Ντέμι με τίτλο «Άγριο Θηλυκό» (Something Wild, 1986), όπου έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Ο ηθοποιός είχε μια σημαντική πορεία στη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως οι Ρίντλεϊ Σκοτ, Τζόναθαν Ντέμι, Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ κ.α.

Ενώ ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους που υποδυόταν στον κινηματογράφο, ο Λιότα πρωταγωνίστησε στη σειρά της Apple TV+ «Black Bird» και στη δραματική σειρά του NBC «Shades of Blue» μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Το 2005, ο ηθοποιός κέρδιζε Primetime Emmy για τη συμμετοχή του στην ιατρική σειρά «ER».

Μεταξύ των πρώτων τηλεοπτικών του εμφανίσεων ήταν ο ρόλος του Τζόι Περίνι στη σαπουνόπερα του NBC «Another World», από το 1978 μέχρι το 1981.

Τέλος, ο Λιότα έγινε εξίσου γνωστός όταν χρησιμοποιήθηκε η φωνή του στον πρωταγωνιστή του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto: Vice City.

Οι ταινίες μέσα από τις οποίες ξεχώρισε:

Something Wild

Ένας συντηρητικός νεαρός γιάπι, στέλεχος επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη, γνωρίζεται με μία σέξι, έξαλλη κοπέλα, η οποία τον φλερτάρει και περνούν μαζί ένα τρελό Σαββατοκύριακο.

Τον πείθει να παραστήσει το σύζυγό της, επισκέπτονται τη μαμά της, πηγαίνουν μαζί στη συνάντηση της τάξης του σχολείου της και έρχονται και σε βίαιη αντιπαράθεση με τον πρώην άντρα της, έναν ψυχοπαθή κατάδικο που μόλις αποφυλακίστηκε.

Ένας τολμηρός έρωτας και μια βόλτα στην άγρια πλευρά της περιπέτειας, έδωσαν στο κοινό μία αξέχαστη ρομαντική κωμωδία, που ήταν υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες.

No Escape

Το 2022, το ποινικό σύστημα διοικείται από εταιρείες και οι κρατούμενοι θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία.

Ο άριστα εκπαιδευμένος πρώην πεζοναύτης John Robbins φυλακίζεται ισόβια για τη δολοφονία του διοικητή του, αφού του δόθηκε εντολή να σκοτώσει αθώους πολίτες στη Βεγγάζη.

Έχοντας δραπετεύσει από δύο φυλακές υψίστης ασφαλείας επιπέδου 5, στέλνεται σε μια εγκατάσταση Επιπέδου 6.

Ένας συγκρατούμενος του λέει για το «Absolom», ένα νησί όπου στέλνουν τους χειρότερους κρατούμενους και τον φοβούνται περισσότερο από τη φυλακή.

Ο φύλακας, αφού κρατήθηκε υπό την απειλή του όπλου από τον Ρόμπινς, πείθεται ότι αποτελεί απειλή και τον εξορίζει στο νησί.

Field of Dreams

Ο Ρέι Κινσέλα, αγρότης στην Αϊόουα, ακούει φωνές!

Και οι φωνές αυτές του λένε: «Εάν το κατασκευάσεις, τότε θα έρθουν». Χωρίς να καταλαβαίνει, ο Ρέι αποφασίζει να υπακούσει στις εντολές των φωνών και μετατρέπει μέρος της φάρμας του σε… γήπεδο του μπέιζμπολ!

Τότε είναι που παρουσιάζονται μπροστά του τα φαντάσματα του θρυλικού «Ξυπόλητου» Τζόε Τζάκσον και επτά συμπαικτών του από την ομάδα των Χουάιτ Σοκς του Σικάγο!

Όταν οι φωνές συνεχίζουν να του δίνουν εντολές, ο Ρέι ζητά τη βοήθεια ενός συγγραφέα για να καταλάβει το νόημα των μηνυμάτων και το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το γήπεδο.

Copland

Στο ρόλο του Γκάρι Φίγκις, ενός δυναμικού αστυνομικού. Το Γκάρισον, μια μικρή πόλη στο Νιου Τζέρσεϊ, κατοικείται κυρίως από αστυνομικούς μιας συγκεκριμένης Αστυνομικής Διεύθυνσης. Ο Φρέντι Χέφλιν, σερίφης της πόλης, δεν φαίνεται να έχει πολύ δουλειά αφού φαίνεται ότι έχει πάρει μετάθεση στην πιο «νόμιμη» περιοχή των ΗΠΑ. Όταν, όμως, ένα «επαγγελματικό ατύχημα», στο οποίο εμπλέκεται άμεσα ο ανιψιός του ισχυρότερου κατοίκου της πόλης, γίνεται αιτία να καταφθάσει στην πόλη το ανακριτικό τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων, ο Φρέντι καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη συνείδησή του και το ψέμα.

Goodfellas Ο Χένρι Χιλ (Ray Liotta), ένα παιδί που μεγαλώνει στην ιταλοαμερικανική γειτονιά του Μπρούκλιν, φιλοδοξεί να κατορθώσει κάποτε να διεισδύσει και αναρριχηθεί στο κύκλωμα των ισχυρών της Μαφίας. Το πάθος του τον οδηγεί από μικρό, στις πρώτες του δουλειές, στα δίχτυα της Μαφίας.

Η είσοδός του στη φαμίλια δεν αργεί και οι συνεργασίες με τον Τόμι ΝτεΒίτο (Joe Pesci) ξεκινάνε. Τα χρόνια περνάνε και ο Χένρι μπαίνει ακόμη πιο βαθιά στα κόλπα της Μαφίας μέχρι η τύχη να τον φέρει κοντά στον Τζέιμς Κόνγουεϊ (Robert De Niro). Τρεις τους θα γίνουν καλοί φίλοι και θα προσπαθήσουν να ανέβουν στην ιεραρχία με τρόπους θεμιτούς στην Μαφία…ή και όχι!

Ενδεικτική φιλμογραφία:

– Killing Them Softly (2012)

– The Place Beyond the Pines (2012)

– The Iceman (2012)

– Crossing Over (2019)

– Smokin’ Aces (2006)

– Identity (2003)

– Hannibal (2001)Q

– John Q (2001)

– Heartbreakers (2001)

– Blow (2000)

– Cop Land (1997)

– Unforgettable (1996)

– Unlawful Entry (1992)

– Τα Καλά Παιδιά (1990)

Προσωπική ζωή

Ο Λιότα ήταν νυμφευμένος με την επίσης ηθοποιό Μισέλ Γκρέις από το 1997 έως το 2004.