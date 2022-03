Στη νορβηγική Βουλή απευθύνθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου ζήτησε απαγόρευση διέλευσης ρωσικών πλοίων από τα ευρωπαϊκά λιμάνια.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ελπίζω και η Νορβηγία, πρέπει να επιβάλει απαγόρευση στα ρωσικά πλοία να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά λιμάνια», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

«Εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε σημαντικά στην Ευρώπη, παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους στις χώρες της Ε.Ε και της Ουκρανίας. Ήδη ξεκινήσαμε διάλογο για την επόμενη περίοδο και ελπίζω αυτό να αποτελέσει τη βάση για τη μακροχρόνια συνεργασίας μας», είπε στους Νορβηγούς βουλευτές ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κάνοντας αναφορά στο Σούμι, τόνισε ότι υπάρχουν μάχες, με τους Ουκρανούς να απωθούν την επίθεση που δέχονται για να προστατέψουν τον δημοκρατικό τρόπο ζωής, με βαρύ όμως τίμημα.

«Γνωρίζουμε ότι 145 παιδιά έχουν πεθάνει, ενώ είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εκατοντάδες νεκρά παιδιά» σημείωσε ο Ζελένσκι.

Volodymyr Zelensky addressed the Parliament of #Norway

His main statements:

▪️Ukraine needs to be given anti-ship and anti-aircraft weapons, as well as artillery systems;

▪️ called on Norwegian companies not to help the Russian military machine and leave the Russian market

1/2 pic.twitter.com/csqEcGYgCT

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022