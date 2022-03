Ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Σον Πεν, έχει ταξιδέψει στην Ουκρανία για να βοηθήσει με τα προγράμματα στήριξης προσφύγων. Θυμίζουμε ότι από τη ρωσική εισβολή και μετά έχουν οδηγηθεί στην προσφυγιά πάνω από τρία εκατομμύρια πρόσφυγες.

Η πλειονότητα αυτών έχουν φύγει εκτός Ουκρανίας, αλλά πολλοί μετακινήθηκαν στα δυτικά της χώρας, όπως στην πόλη Λβιβ, για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς.

Σε αυτή την πόλη βρέθηκε και ο Σον Πεν, όπως ενημέρωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter. O διάσημος ηθοποιός συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Μαξίμ Κοζίτσκι, με τον οποίο και έβγαλαν κοινή φωτογραφία.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy

— Sean Penn (@SeanPenn) March 28, 2022