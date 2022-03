Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ άφησε άναυδους τους θεατές των Όσκαρ, φαίνεται όμως ότι η Νικόλ Κίντμαν παίρνει το… Όσκαρ αντίδρασης στο σκηνικό.

Η διάσημη ηθοποιός έγινε viral όταν ο φακός την απαθανάτισε να αντιδρά, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τη στάση της. Η Νικόλ Κίντμαν, που έχει αλλάξει δραστικά την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια, «εκφράστηκε» έντονα και η σχετική φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Πάντως, σύμφωνα με τη Daily Mail, το εν λόγω στιγμιότυπο της σταρ τραβήχτηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και όχι κατά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ.

Αυτό δεν εμπόδισε τους χρήστες του Twitter να μετατρέψουν την αντίδραση της Νικόλ Κίντμαν σε meme, καθώς «ταίριαξε» με το επεισόδιο.

«Η Νικόλ Κίντμαν θα πρέπει να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Αντίδρασης στο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ» έγραψε στο Twitter ένας θεατής. «Η Νικόλ Κίντμαν αντιδρά στο περιστατικό των Κρις Ροκ και Γουίλ Σμιθ στα #Όσκαρ.Ένα νέο meme γεννήθηκε» πρόσθεσε ένας άλλος.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση επί σκηνής οδήγησε στο να ξεκινήσει το «#whatjusthappened» στο Twitter, με ένα άτομο να σχολιάζει: «Η Νικόλ Κίντμαν ήμασταν όλοι εμείς εκείνη τη στιγμή».

Nicole Kidman should win the Oscar for Best Reaction To Will Smith Slapping Chris Rock #Oscars pic.twitter.com/vzgukKOQqQ

— oluwajwon (@kingsabalo) March 28, 2022