Για άλλη μια φορά έρχεται στην επιφάνεια η χρήση απαγορευμένων όπλων στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τις προηγούμενες 32 ημέρες του πολέμου έχουν γίνει αντίστοιχες καταγγελίες και από την ουκρανική πλευρά και από τη Ρωσία.

Τώρα, ο δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μίλερ, ο οποίος καλύπτει εδώ και 12 χρόνια τι συμβαίνει στην Ουκρανία και στην ανατολική Ευρώπη συνολικά, καταγγέλλει ότι υπήρξαν ρωσικά χτυπήματα με βόμβες φωσφόρου στην ανατολική πόλη Αβντίβκα.

Η πηγή του δημοσιογράφου είναι Ουκρανός υπολοχαγός, ο οποίος είναι αυτός που τράβηξε τις φωτογραφίες. Ο στρατιωτικός περιέγραψε την κατάσταση στον δημοσιογράφο ως «τρέλα». Η καταγγελία έχει αναπαραχθεί και από το πρακτορείο ειδήσεων NEXTA.

#BuzzFeed News correspondent Christopher Miller reports that #Russia is once again using banned weapons in #Ukraine. https://t.co/7SZm29w5MB

— NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2022