Αεροσκάφος Boeing 737 με 132 επιβαίνοντες συνετρίβη τη Δευτέρα στη νότια Κίνα έπειτα από πτώση 8.000 μέτρων, δυστύχημα που πιθανότατα είναι το φονικότερο στην ασιατική χώρα από το 1994.

Δεν υπήρχε απολογισμός θυμάτων ως χθες το βράδυ στο Πεκίνο μετά την καταστροφή, που προκάλεσε την αντίδραση εν θερμώ του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, κάτι ασυνήθιστο για κινέζο ηγέτη.

Όμως, εξετάζοντας τα δεδομένα του δυστυχήματος, μοιάζει απίθανο να υπάρχουν επιζώντες. Σε ανακοίνωσή της, η China Eastern Airlines, η εταιρεία στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, «απέτισε φόρο τιμής» στους «νεκρούς» της καταστροφής.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, το αεροσκάφος έχασε μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό κάπου 21.250 πόδια (6.477 μέτρα), προτού εξαφανιστεί από τα ραντάρ μετά τις 14:22 (τοπική ώρα· στις 08:22 ώρα Ελλάδας).

Κατόπιν, έπειτα από σύντομη άνοδο, άρχισε να χάνει ξανά ύψος, 4.625 πόδια (1.410 μέτρα), σύμφωνα με τον ιστότοπο, για να βρεθεί στα 3.225 πόδια (983 μέτρα) από τα έδαφος. Δεν υπάρχουν δεδομένα της πτήσης μετά τις 14:22.

Ο Ζαν-Πολ Τροαντέκ, ο πρώην διευθυντής της υπηρεσίας ερευνών και αναλύσεων για την αεροπορική ασφάλεια της Γαλλίας, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «πάρα πολύ νωρίς» για να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα, όμως, πρόσθεσε, τα δεδομένα του FlightRadar είναι «πολύ ασυνήθιστα».

Η πτήση MU5735 της China Eastern Airlines, εταιρείας με έδρα τη Σαγκάη, είχε απογειωθεί λίγο μετά τις 13:00 (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας) από τη μητρόπολη Κουνμίνγκ (νοτιοδυτικά) και είχε προορισμό την Καντόνα (νότια), σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων.

Το 737-800, με 123 επιβάτες και εννιά μέλη πληρώματος, «έχασε την επαφή» με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας «πάνω από την πόλη Γουτζού», στην ορεινή περιοχή της Γκουάνγκσι, ανέφερε η κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (CAAC).

Βίντεο που μεταδόθηκε από κινεζικά ΜΜΕ δείχνει αεροσκάφος να πέφτει κάθετα, όμως το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση σε αυτό το στάδιο να επαληθεύσει την αυθεντικότητά του.

Το αεροσκάφος «κονιορτοποιήθηκε», είπε κάτοικος της περιοχής όπου έγινε το δυστύχημα, σύμφωνα με κινεζικό μέσο ενημέρωσης.

Το δυστύχημα «προκάλεσε πυρκαγιά» σε ορεινό όγκο, ανέφερε το δημόσιο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, που μετέδωσε πλάνα πυροσβεστών οι οποίοι έσπευδαν προς τον τόπο του δυστυχήματος σε ορεινή, δενδρώδη περιοχή. Η φωτιά κατασβέστηκε.

«Όλοι οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν, πήγαν να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης. Όλος ο κόσμος πήγε στο βουνό», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τανγκ Μιν, έμπορος η οποία μένει κάπου τέσσερα χιλιόμετρα από τον τόπο της συντριβής.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως «έχει υποστεί σοκ» εξαιτίας του δυστυχήματος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Κάλεσε να «εξακριβωθούν το ταχύτερο τα αίτια του δυστυχήματος».

Στις ΗΠΑ, η Boeing ανέφερε ότι προσπαθεί «να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες». Η μετοχή της κατασκευάστριας έχασε 3,6% στο κλείσιμο της Γουόλ Στριτ.

Σύμφωνα με το Yicai, κινεζικό ΜΜΕ επικεντρωμένο στις οικονομικές ειδήσεις, η China Eastern αποφάσισε, χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας, να καθηλώσει στο έδαφος όλα τα 737-800 στον στόλο της από σήμερα. Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του αερομεταφορέα για σχόλια σχετικά με το δημοσίευμα.

Στο αεροδρόμιο της Καντόνας, συγγενείς των επιβατών, κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, ήταν συγκεντρωμένοι σε αίθουσα αναμονής που τους διατέθηκε, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια γυναίκα αφηγήθηκε σε κινεζικά ΜΜΕ ότι επρόκειτο αρχικά να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που συνετρίβη, αλλά την τελευταία στιγμή αποφάσισε να πάρει πτήση που αναχωρούσε νωρίτερα. Περίμενε «νέα» για την αδελφή της και τέσσερις φίλους.

Ο Γι, που επίσης περίμενε στην αίθουσα, είπε πως στο αεροπλάνο επέβαινε συνάδελφός του. «Όταν το μάθαμε (…) αρχίσαμε να τηλεφωνούμε στο κινητό του, για ώρες, αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ να επικοινωνήσουμε».

#BREAKING: A China Eastern Airlines Boeing 737 airline flight #MU5735 with 133 people on board crashed in Tengxian County, Wuzhou, Guangxi. pic.twitter.com/23kEiQoRDQ

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 21, 2022