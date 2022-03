Ακόμη και στις χώρες που νομίζουμε ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται με σχετική ανεκτικότητα, υπάρχουν συμπεριφορές που έχουν σαφώς ρατσιστική καταγωγή.

Mια δασκάλα σε σουηδικό σχολείο μεταναστών καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση σε μια διστακτική μουσουλμάνα μαθήτρια: «Ξέρεις τι είναι το πέος; Ξέρεις τι έχει ένας άντρας; Πόσο καιρό είσαι στη Σουηδία, πες το! πες το! πες το!» και σε κάποιαν άλλη μαθήτρια που φοβισμένη σηκώθηκε να φύγει, καταγράφηκε να κραυγάζει: «Δεν θα πας πουθενά. Φοβάσαι; Έλα, βάλε και τα κλάματα τώρα!», κλειδώνοντας την πόρτα της τάξης.

Μόλις το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media, εκατομμύρια άνθρωποι έστειλαν email στο σχολείο ζητώντας την απόλυση της δασκάλας, ενώ κάποιοι κατέθεσαν μηνύσεις στην αστυνομία εναντίον της για κακοποίηση.

Σύμφωνα με το σουηδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT, έχει λάβει τώρα αναρρωτική άδεια.

Δείτε το βίντεο

THREAD

This is Sweden. From a language class for immigrants, most of whom are Muslim refugees.

The so called teacher yells at a student the following words:

*shakes fist*

“Cock. Do you know what a man has? Yes? What does he have? What does he have? Say it”pic.twitter.com/gHpy1oWnFP

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 10, 2022