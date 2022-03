Μπορεί να μην εκφράζει συχνά τις σκέψεις του, όμως τώρα ο Μοχάμεντ Σαλάχ ένιωσε την ανάγκη να στείλει μήνυμα τίτλου προς τους οπαδούς της Λίβερπουλ, την ώρα που η ομάδα του συνεχίζει την ασφυκτική πίεση στην πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι.

Παρότι δε συζητά πλέον με το σύλλογο για την ανανέωση του συμβολαίου του, ένα θέμα που απασχολεί τόσο το κλαμπ όσο και τον κόσμο, ο Σαλάχ φρόντισε να δείξει ότι παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στη δουλειά του.

«Είναι ακόμα στο χέρι μας» έγραψε χαρακτηριστικά ο αιγύπτιος άσος στα social media, με τους Ρεντς να βρίσκονται στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας.

It is still in our hands. pic.twitter.com/vPMd2Qs0zI

— Mohamed Salah (@MoSalah) March 13, 2022