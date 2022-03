Η Βρετανία θα συνεχίσει να αναζητεί περισσότερους τρόπους για να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας, είπε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι η Βρετανία θα συνεργαστεί με τους εταίρους της, μεταξύ άλλων στη συνάντηση των χωρών της στρατιωτικής συμμαχίας JEF (Joint Expeditionary Force) την Τρίτη στο Λονδίνο, ώστε να εξετάσουν περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Επίσης, οι δύο ηγέτες «καταδίκασαν τη δολοφονία του Μπρεντ Ρενό και αμέτρητων ακόμα αθώων Ουκρανών καθώς και την απαγωγή των δημάρχων του Ντνιπορούντνι και της Μελιτόπολης», όπως αναφέρει το γραφείο του Τζόνσον.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στο Twitter ότι είχε σήμερα επικοινωνία με τον Μπόρις Τζόνσον αλλά και τον πρωθυπουργό της Τσεχίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, συζήτησαν για τις μάχες που δίνει ο ουκρανικός λαός απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα καθώς και για τις εγκληματικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων.

«Ευχαρίστησα τους εταίρους μας για τη σημαντική τους στήριξη. Την εκτιμούμε», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας εκ νέου.

Held talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson and 🇨🇿 PM @P_Fiala. Talked about 🇺🇦 people’s struggle against Russian aggression, about Russia’s criminal attacks on civilians. Thanked the partners for their important support. We appreciate it. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022