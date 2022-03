Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ και ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στις Βερσαλλίες της Γαλλίας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ σήμερα στη Γαλλία.

Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι οι 27 της ΕΕ συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά όλες τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας έως το 2027.

«Διαφοροποιήστε την προσφορά μας και επενδύουμε μαζικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Μια νέα πρόταση θα κατατεθεί στα μέσα Μαΐου για να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου.

By end of May we will propose to phase out our dependency on Russian gas, oil and coal by 2027.

It will be backed by the necessary national and European resources.

And we’ll present options to optimise the electricity market design, so it better supports the green transition.

