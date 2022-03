Ένα άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα οκτώ τραυματίστηκαν, οι πέντε εκ των οποίων πολύ σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα στον εξωτερικό χώρο ενός εστιατορίου της Ουάσινγκτον.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν στις 12.15 στο ελληνικό εστιατόριο Parthenon, στη συνοικία Τσέβι Τσέις, όπου ένα ασημί SUV βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στην αυλή του εστιατορίου.

Crash with Mass casualty incident declared 5500 block Conn. Ave NW. Vehicle struck outside seating area of restaurant. #DCsBravest triaging multiple patients. No structural damage. pic.twitter.com/RTQN8hHr8u

— DC Fire and EMS (@dcfireems) March 11, 2022