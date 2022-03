Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν μετά και το νέο σοκαριστικό αποκλεισμό από το Champions League, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, μετά τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο στόχαστρο της διοίκησης βρίσκεται και ο Νεϊμάρ. Όπως αναφέρει ο γνωστός γάλλος δημοσιογράφος Ρομέν Μολίνα, οι Άραβες της Παρί θέλουν να ξεφορτωθούν το βραζιλιάνο σούπερ σταρ όσο πιο σύντομα γίνεται.

Μάλιστα, ο Κελαϊφί θα προσπαθήσει να τον… πασάρει μόλις ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος, καθώς έχει κουραστεί από τη συμπεριφορά του 30χρονου, τόσο εντός όσο και εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Κι όλα αυτά ενώ ο Νεϊμάρ έβαλε την… πένα του σε νέο συμβόλαιο έως το 2025 το Μάρτιο του 2021.

PSG’s ownership wants to rid of Neymar (30), according to @Romain_Molina.

— Get French Football News (@GFFN) March 10, 2022