Για τουλάχιστον 516 νεκρούς πολίτες κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Έθνη εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα, ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει και 908 τραυματισμούς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή του.

Όπως σημειώνεται, οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτεροι. Οι περισσότεροι θάνατοι και οι τραυματισμοί έχουν προκληθεί από βομβαρδισμούς και ρίψεις πυραύλων.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι Ουκρανοί καταγγέλλουν ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο μαιευτήριο που χτυπήθηκε νωρίτερα από τους Ρώσους. Ανάμεσά τους είναι και γυναίκες εργαζόμενες στο νοσοκομείο.

This one appears to show people being helped out of the hospital #Mariupol pic.twitter.com/pL8D1wsAhb

— Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022