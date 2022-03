Δραματική έκκληση από τον δήμαρχο στη Μαριούπολη στην Ουκρανία, Βαντίμ Μποιτσένκο. «Ανοίξτε ανθρωπιστικό διάδρομο», λέει στο μήνυμά του, που μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πόλη της νότιας Ουκρανίας δεν έχει πλέον θέρμανση, νερό, ηλεκτρισμό, ενώ οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε να φάνε, αλλά ούτε και πρόσβαση σε φάρμακα.

⚡️ Mariupol Mayor pleads for help, asks for a humanitarian corridor.

According to Mayor Vadym Boychenko, the city is cut off from heating, water, and electricity, while people are running out of food and medicine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022