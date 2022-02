Σε τεντωμένο σκοινί ακροβατεί η πολεμική κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας, τη στιγμή που Κίεβο και Μόσχα ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο διαβουλεύσεων και συμφώνησαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες.

Με την εκπνοή των συνομιλιών, ισχυρότατες εκρήξεις συντάραξαν το Κίεβο, ενώ η Ρωσία από το πρωί σφυροκοπούσε ανελέητα το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις, με την Ουκρανία να μιλά για δεκάδες νεκρούς και παράλληλα τον πρόεδρο Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv. pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022