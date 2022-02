Εξελίξεις υπάρχουν μετά τις κυρώσεις που αποφασίστηκαν εναντίον της Ρωσίας.

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό εμπόδισε τη διέλευση ρωσικού φορτηγού πλοίου που έπλεε στο κανάλι της Μάγχης και είχε προορισμό την Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με το BBC, Γάλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πορεία του πλοίου ανεκόπη, σύμφωνα με τις νέες κυρώσεις της ΕΕ, προσθέτοντας ότι ανακατευθύνθηκε προς το βόρειο λιμάνι της Boulogne-Sur-Mer.

According to reports, the Russian-flagged vehicle carrier Baltic Leader was seized at the port of Boulogne-sur-mer. Here’s the past track👇 pic.twitter.com/65KK1bYpIA

— MarineTraffic (@MarineTraffic) February 26, 2022