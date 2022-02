Ένα ακόμα περιστατικό…sofagate σε βάρος της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν, σημειώθηκε χθες στις Βρυξέλλες, παρουσία και πάλι του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, αλλά και του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Μετά την 6η Σύνοδο Kορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντα, Jeje Odongo, πήγε σε ένα ειδικό σημείο, για να χαιρετίσει την ηγεσία της ΕΕ και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Ωστόσο, ο Αφρικανός αγνόησε την πρόεδρο της Κομισιόν, κατευθύνθηκε αμέσως στον Σαρλ Μισέλ που βρισκόταν δίπλα της και τον χαιρέτισε, χωρίς εκείνος να διαμαρτυρηθεί ή να αντιδράσει. Στη συνέχεια ο ΥΠΕΞ Jeje Odongo, χαιρέτισε και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που στεκόταν πιο πέρα με την Φον Ντερ Λάιεν να παρακολουθεί έκπληκτη το περιστατικό.

Ωστόσο, την κατάσταση έσωσε ο Μακρόν, ο οποίος όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντα πήρε τη θέση του για να φωτογραφηθεί, δίπλα στην πρόεδρο της Κομισιόν, ο Μακρόν του υπέδειξε επίμονα, να χαιρετίσει την Φον ντερ Λάιεν. Ο Αφρικανός πολιτικός τότε γύρισε το κεφάλι του, υποκλίθηκε κάπως αμήχανα, της μίλησε για λίγο, χωρίς και πάλι να δώσει το χέρι του, και απομακρύνθηκε ώστε να αφήσει τη θέση του στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας που ερχόταν να χαιρετήσει.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day 🙂 pic.twitter.com/kvqdIDLOcc

— Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022