Ο πρόεδρος Μπάιντεν «κατέστησε σαφές ότι, εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω εισβολή στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους Συμμάχους και τους εταίρους μας, θα απαντήσουν αποφασιστικά και θα επιβάλουν άμεσο και σοβαρό κόστος στην Ρωσία», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, «ο πρόεδρος Μπάιντεν προέτρεψε τον πρόεδρο Πούτιν να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης, μέσω της διπλωματίας.

Η επικοινωνία των δύο ηγετών ξεκίνησε στις 11:04 π.μ. (ώρα ΗΠΑ) και διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα, καθώς ολοκληρώθηκε στις 12:06 μ.μ.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm

