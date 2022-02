Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο ηθοποιός που έδωσε φωνή στον «Wolverine»,

Ο Ισάακ Μπαρνταβίντ πέθανε σε ηλικία 99 ετών σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο γνωστός ηθοποιός που έχει δανείσει τη φωνή του σε πολλά επιτυχημένα κινούμενα σχέδια πέθανε από εμφύσημα. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο εγγονός του.

Ο Ισάακ Μπαρνταβίντ είχε δανείσει τη φωνή του στον διάσημο «Wolverine».

