Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ζήτησε συγγνώμη για την συμμετοχή του στην γιορτή στον κήπο της κατοικίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά την διάρκεια του lockdown τον Μάιο 2020 και δήλωσε ότι κατανοεί την οργή που έχει αυτό προκαλέσει.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Υπάρχουν πράγματα που δεν κάναμε σωστά και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη».

«Γνωρίζω ότι αισθάνονται οργή με μένα για την κυβέρνηση της οποίας ηγούμαι όταν νομίζουν ότι στην ίδια την Ντάουνινγκ Στριτ οι κανόνες δεν τηρούνται από τους ανθρώπους που φτιάχνουν τους κανόνες», δήλωσε ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ο Μπόρις Τζόνσον.

«Πήγα στον κήπο λίγο μετά τις 18.00 την 20ή Μαΐου 2020 για να ευχαριστήσω τις ομάδες του προσωπικού πριν επιστρέψω στο γραφείο μου 25 λεπτά μετά για να συνεχίσω να εργάζομαι», είπε.

Εκ των υστέρων, σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να πω σε όλους να επιστρέψουν στα γραφεία τους, είπε.

Ωστόσο έχουν ήδη αρχίσει σχόλια για την ειλικρίνεια του Βρετανού πρωθυπουργού που απολογείται και μιλά για λάθη μόνο όταν το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα.

Very striking that @BorisJohnson speaks again and again of “mistakes made” & “mistakes we made” but he can’t bring himself to add the word “I”. Begs the question – is he apologising for his behaviour, that of his staff or just how things look?

— Nick Robinson (@bbcnickrobinson) January 12, 2022