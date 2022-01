Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την παραμονή του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία και τη συμμετοχή του στο Australian Open, παρά τη δικαστική απόφαση που «μπλόκαρε» την απέλασή του από τη χώρα.

Παρά τη διαβεβαίωση του πατέρα του ότι ο Σέρβος τενίστας θα έστελνε το μήνυμά του μέσω βίντεο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο Τζόκοβιτς αρκέστηκε σε μια ανάρτηση στο Twitter να δηλώσει πως θέλει να μείνει και να προσπαθήσει να αγωνιστεί στο AustralianOpen.

«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που ο δικαστής ανέτρεψε την ακύρωση της βίζας μου. Παρά τα όσα έχουν συμβεί, θέλω να μείνω και να προσπαθήσω να αγωνιστώ στο Australian Open. Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό. Πέταξα εδώ για να παίξω σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουμε μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς».

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

