Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες της Covid- 19 θα είναι και φέτος η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Η Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association – HFPA)θα φιλοξενήσει την 79η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, τιμώντας ταινίες και σειρές που ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά.

Ενώ η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στον παραδοσιακό της χώρο, δεν υπάρχουν πολλά για να θυμίζουν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ένωση έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση της Κυριακής, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

The HFPA will announce the winners of the 79th Annual Golden Globe Awards on Jan 9th, 2022 at 6 P.M PST.

In addition to recognizing the best in film and television, the awards will focus on the long-established philanthropy work of the HFPA.https://t.co/p9i7QHg9Hp

