Νέες λεπτομέρειες για την υπόθεση νεκροφιλίας, που συγκλόνισε τη Βρετανία και όχι μόνο, έρχονται στο φως.

Ο 67χρονος ηλεκτρολόγος Ντέιβιντ Φούλερ, που ομολόγησε ότι δολοφόνησε δύο γυναίκες το 1987, ευθύνεται επίσης για τη σεξουαλική κακοποίηση περίπου 100 πτωμάτων γυναικών σε νοσοκομεία του Κεντ στα οποία εργάζονταν επί χρόνια.

Σύμφωνα με την DailyMail, ο 67χρονος φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά το πτώμα της Τουρκοκύπριας Azra Kemal τρεις φορές στο νεκροτομείο που τη μετέφεραν μετά τον θάνατό της.

Ηνεαρή Τουρκοκύπρια πέθανε όταν έπεσε από γέφυρα στο Kent λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στο όχημα της. Προηγουμένως είχε μιλήσει με τη μητέρα της στο τηλέφωνο και της είπε κλείνοντας «σε αγαπώ, είμαι στον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι».

Στο δημοσίευμα, όπως αναφέρει το sigmalive, περιγράφεται η στιγμή που οι αστυνομικοί ανακοινώνουν στη Nevres, μητέρα της Azra, ότι η κόρη της έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Φούλερ.

Η Nevres στο άκουσμα αυτής της εξέλιξης βγήκε εκτός εαυτό και θεωρώντας ότι ο βιαστής της κόρης της κρατείτο στον αστυνομικό σταθμό Colindale, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και έτρεξε, τρέμοντας και κλαίγοντας, να βρει και να τιμωρήσει τον Φούλερ.

«Αυτή η οργή… Η μόνη μου σκέψη ήταν ότι δεν θα τον αφήσω να ξεφύγει. Μόλις μου είπαν ότι την είχε βιάσει στον νοσοκομείο όταν ήταν νεκρή. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Ένιωσα ότι έπρεπε να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Να τον βρω, να τον τιμωρήσω. Είμαι η μητέρα της. Εάν τον έβρισκα, είμαι 99,9% σίγουρη ότι θα κάρφωνα το μαχαίρι στην καρδιά του γιατί το ίδιο έκανε αυτός σε μένα. Η σκέψη ότι τη βίασε, ότι άγγιξε τα μαλλιά της, το δέρμα της…», ανέφερε η μητέρα.

Όμως πριν φτάσει στον αστυνομικό σταθμό της πέρασαν χειροπέδες. Θυμάται ότι φώναζε «βίασαν την κόρη μου σε ένα νοσοκομείο και είναι νεκρή». Την έβλεπαν όμως και σκέφτονταν εάν χρειαζόταν ψυχιατρική βοήθεια. Όταν της ανέφεραν τα δικαιώματά της, αυτή ούρλιαζε «τι κάνετε; Πρέπει να βάλω ένα τέλος σε αυτό την ιστορία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βιάζει το παιδί μου. Είμαι η μητέρα της. Είμαι εδώ επειδή ψάχνω για τον Ντέιβιντ. Πρέπει να τιμωρηθεί».

Λόγω της ανησυχίας ότι θα έκανε κακό στον εαυτό της τέθηκε υπό κράτηση για 34 ώρες. Όταν έμαθαν τι έγινε με την Azra έγιναν πιο μαλακοί μαζί της. Μία αστυφύλακας έκλαιγε όταν της έπαιρνε δαχτυλικά αποτυπώματα, λέγοντας της «είναι τρομερό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν ακούσαμε ξανά κάτι τέτοιο».

Η Nevres πλέον συντετριμμένη, αναφέρει: «η καρδιά μου είναι διαλυμένη. Όταν συμβεί αυτό, δεν μπορείς να το κατανοήσεις. Δεν μένει τίποτα για να σπάσει. Έκατσα στο κελί και σκεφτόμουν “μακάρι να μην γεννούσα την Azra”».

Η αστυνομία έχει διαπιστώσει τουλάχιστον 99 θύματα του Φούλερ, σε αυτό που θεωρείται ως η χειρότερη υπόθεση νεκροφιλίας στη βρετανική δικαστική ιστορία. Το νεαρότερο θύμα του πιστεύεται ότι ήταν ένα εννιάχρονο κορίτσι.

Οι επιθέσεις στα σώματα νεκρών γυναικών πιστεύεται πως σημειώθηκαν μεταξύ 2008 και του Νοεμβρίου του 2020.

David Fuller has today pled guilty to murdering two women in Tunbridge Wells in 1987.

He had earlier admitted 51 further charges relating to sexual offences, including the sexual assault of females at two mortuaries. https://t.co/XTXdNqIz40https://t.co/ekUg5QMq3Q pic.twitter.com/DqUz84Trg1

— Kent Police (UK) (@kent_police) November 4, 2021