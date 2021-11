Οι Μιλγουόκι Μπακς συναντήθηκαν με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλάει για το πόσο δύσκολα πέρασε μικρός, αναφέροντας τις θυσίες που έκανε η οικογένειά του για να φτάσει εκεί που βρίσκεται.

Παράλληλα, στάθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι, επισημαίνοντας πως με σκληρή δουλειά, τα «ελάφια» έφτασαν να είναι από χειρότερη ομάδα του ΝΒΑ, η καλύτερη.

«Από τα Σεπόλια μέχρι τον Λευκό Οίκο, γεννημένος από Νιγηριανούς γονείς. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία εμπειρία να είμαι στον Λευκό Οίκο.

Τιμή μου που είμαι στον Λευκό Οίκο και γνωρίζω από κοντά τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η οικογένεια μου έκανε πολλές θυσίες για να είμαι εδώ, τους ευχαριστώ. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να είμαι εδώ.

Οι φίλαθλοι των Μπακς είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο. Πριν 7 χρόνια ήμασταν η χειρότερη ομάδα, τώρα είμαστε η καλύτερη. Πάντα προσπαθούσαμε να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από σκληρή δουλειά».

Tune in as we welcome the Milwaukee Bucks to the White House to celebrate their 2021 NBA Championship. https://t.co/W2EFbBhwK3

— President Biden (@POTUS) November 8, 2021