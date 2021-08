Αποκαρδιωτικές δείχνουν οι απεικονίσεις των καμένων εκτάσεων από τις πρόσφατες φωτιές στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service- Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτιμά την έκταση που κάηκε καθώς και τον αριθμό των πολιτών που επηρεάστηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αφίδνες και Κρυονέρι και Φωκίδα.

Two detailed Grading maps for Afidnes & Kryoneri, both in the #Αττικής region, have been produced #Αφίδνες ➡️🧍529 people and 🏠232 buildings affected #Κρυονέρι ➡️🙎4,317 people affected and 🌳1.411,3 ha of vegetation destroyed

Συνολικά 111.120 καμένα στρέμματα που κατέκαψε η φωτιά την Λακωνία (στην ευρύτερη περιοχή του Γυθείου) στην Αττική πύρινη λαίλαπα αποψίλωσε συνολικά –σύμφωνα με το EFFIS- 84.540 στρέμματα δάσους.

Η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service- Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής και της Εύβοιας που επλήγησαν από δασική πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου.

Σε σχέση με την πυρκαγιά στην περιοχή της Φωκίδας, η οποία περιορίστηκε, κατά τον «Copernicus», η υπηρεσία μιλά για την «πολιορκία» του Τολοφώνα που είχε ως αποτέλεσμα:

Η καμένη έκταση στη βόρεια Εύβοια προσδιορίζεται στα 507.950 στρέμματα σύμφωνα με το σύστημα δορυφορικών καταγραφών EFFIS, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 700.000.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη καταστροφή όλων των εποχών στην Ελλάδα από μία πυρκαγιά.

In just six days, #wildfires have burned thousands of hectares of vegetation in the northernmost part of #Evia island, #Greece 🇬🇷

📸These two images were acquired by #Sentinel2🛰🇪🇺 using the Short Wave Infrared (SWIR) composite measurement on 3 and 8 August. pic.twitter.com/T0ZiWATND7

