Το πρώτο tweet στην ιστορία του Διαδικτύου, το οποίο ανάρτησε το 2006 ο ιδρυτής του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ, πουλήθηκε τη Δευτέρα σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για ποσό που αντιστοιχεί σε 2,9 εκατομμύρια δολάρια.

Το ιστορικό tweet γράφει μόνο «απλά στήνω το twttr μου».

Πουλήθηκε ως NFT (Νon-Fungible Token, μη ανταλλάξιμη μάρκα σε ελεύθερη απόδοση), ένα είδος ηλεκτρονικού πιστοποιητικού γνησιότητας και ιδιοκτησίας που καταχωρείται με την τεχνολογία blockhain –ένα κρυπτογραφημένο «τεφτέρι» συναλλαγών που είναι ορατό σε όλους αλλά θεωρείται αδύνατο να παραβιαστεί.

just setting up my twttr

Η τρέλα των NFT κορυφώθηκε φέτος με την δημοπράτηση ενός ψηφιακού έργου τέχνης που πουλήθηκε στην τιμή-ρεκόρ των 67 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε αντίθεση με ό,τι θα φανταζόταν κανείς, το NFT δεν περιέχει το ίδιο το έργο ούτε καλύπτει τα πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν υπάρχει ξεχωριστή συμφωνία.

Και αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος του NFT δεν μπορεί να εμποδίσει την προβολή και την αντιγραφή της ιδιοκτησίας του από οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου.

Το τιτίβισμα του Ντόρσεϊ βγήκε σε δημοπρασία στην πλατφόρμα Valuables και αγοράστηκε από τον Σίνα Εστάβι, κάτοικο Μαλαισίας και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας λογισμικού Bridge Oracle.

This is not just a tweet!

I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ

— Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021