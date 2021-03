Εξιτήριο από το νοσοκομείο King Edward VII του Λονδίνου, έπειτα από μακρά νοσηλεία, πήρε σήμερα ο Πρίγκιπας Φίλιππος.

Η αστυνομία είχε φροντίσει να θωρακίσει τον χώρο γύρω από το νοσοκομείο και είχε αποκλείσει οποιαδήποτε κίνηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Δούκα του Εδιμβούργου, ο οποίος ανέρρωνε μετά από επέμβαση στην καρδιά.

Ο Φίλιππος εισήχθη για πρώτη φορά στο νοσοκομείο στις 16 Φεβρουαρίου λόγω συμπτωμάτων «λοίμωξης», πριν μετακινηθεί δυο εβδομάδες μετά στο St Bartholomew, για να υποβληθεί σε εξετάσεις και, αργότερα, σε επέμβαση στην καρδιά του.

Prince Philip leaves King Edward VII hospital in central London, where he had been recovering after a successful heart procedure on 3 March https://t.co/Ieb1IntZBN pic.twitter.com/glNPP3uaBO

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 16, 2021