Ευρωπαικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021 toyota yaris

Το νέο Toyota Yaris αναδείχτηκε Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021 από τον θεσμό των Ευρωπαίων δημοσιογράφων ‘’Car of The Year” (COTY).

Πρόκειται για την τέταρτη γενιά του μικρού μοντέλου, το οποίο κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο με ατού την πρωτοποριακή του εμφάνιση, την τεχνολογική υπεροχή και την υβριδική του λειτουργία. Το Yaris είχε ξανακερδίσει τον ίδιο τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς το 2000.

Η επιτροπή των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων εκθείασε την πλήρως υβριδική ηλεκτρική τεχνολογία (Hybrid Dynamic Force) του Yaris

Ο κ. Αριστείδης Αραβανής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Ελλάς δήλωσε σχετικά με το αποτέλεσμα του θεσμού: «H νέα γενιά Yaris από τον Αύγουστο του 2020 που ήρθε στην χώρα μας κέρδισε αμέσως, όπως και οι προηγούμενες γενιές της άλλωστε, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το Yaris, εδώ και 20 χρόνια συναρπάζει την ελληνική αγορά και τον Ελληνα καταναλωτή, αποτελώντας για πολλά, συνεχόμενα χρόνια το best seller της ελληνικής αγοράς, οχι μόνο στην κατηγορία του, αλλά και ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην χώρα μας. Η νέα γενιά Yaris είναι σχεδιασμένη με πάθος, για δυναμική οδήγηση, ενώ η κορυφαία υβριδική ηλεκτρική τεχνολογία, Hybrid Dynamic Force, απογειώνει τις επιδόσεις του μοντέλου, χαρίζοντας οικονομία και οδηγική άνεση. Το πιο ασφαλές αυτοκίνητο στην κατηγορία του, δίκαια σήμερα κατακτά την θέση του Πανευρωπαϊκού Car of The Year 2021”