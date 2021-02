Η πρώτη συναυλία μόνο για εμβολιασμένους είναι γεγονός. Στη μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ και ίσως αποτελέσει πρότυπο για τη «νέα κανονικότητα» μπορούσαν να παραβρεθούν μόνο όσοι είχαν αποδεδειγμένα λάβει εμβόλιο κατά της COVID-19.

Η υπαίθρια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ την Τετάρτη ήταν η πρώτη εκδήλωση ενός προγράμματος που στοχεύει στην σταδιακή επανεκκίνηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στη χώρα, περιορίζοντας τη συμμετοχή σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αποκτήσει ανοσία μετά την έκθεσή τους στο ιό.

The new normal? Music concert open only to vaccinated Israelis with a ‘Green Pass’ and others presumed immune

REUTERS by @ramulous and Rami Amichay with drone and pics by Amir Cohen https://t.co/xFaHgvsqW6

— Stephen Farrell (@farrellreporter) February 25, 2021