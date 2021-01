Ετοιμοι για συνεργασία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Γερμανίας, πρωθυπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πολλών χωρών χαιρέτισαν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την «ανυπομονησία» τους να συνεργαστούν με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Τα συγχαρητήρια από την ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε στη δική της ανάρτηση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη. Για να ξανασυνδεθεί με έναν παλιό και έμπιστο εταίρο, να δώσουμε νέα πνοή στην πολύτιμη συμμαχία μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Τζο Μπάιντεν».

Congratulations @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and @KamalaHarris – the first woman Vice-President of the US! Thank you for the inspiring inaugural address and for the offer to cooperate. Europe is ready for a fresh start.#InaugurationDay pic.twitter.com/Re7vaoUlHS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021

Στη αλλαγή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ εστιάζει η ΕΕ μετά την ορκωμοσία του Τζον Μπάιντεν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να τονίζει ότι «ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε την πίστη και την κοινή λογική και να αναζωογονήσουμε τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σημείωσε: «εύχομαι στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν & την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις τα καλύτερα, καθώς προσπαθούν να θεραπεύσουν τη χώρα τους και να βγάλουν τον αμερικανικό λαό από την πανδημία. Ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε την πίστη και την κοινή λογική και να αναζωογονήσουμε τη σχέση ΕΕ-ΗΠΑ».

I wish President @JoeBiden & Vice President @KamalaHarris my very best, as they strive to heal their country & lead the American people out of the pandemic. It’s time to bring back conviction & common sense and rejuvenate our EU-US relationship. 🇪🇺🇺🇸#Inauguration2021 pic.twitter.com/ZiINGvGgtk — Charles Michel (@eucopresident) January 20, 2021

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις υπογραμμίζοντας ότι «ένα ισχυρό ΝΑΤΟ είναι καλό για τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αφού κανείς από εμάς δε μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

I congratulate President @JoeBiden on his #InaugurationDay. A strong #NATO is good for both North America & Europe, as none of us can tackle the challenges we face alone. Today is the start of a new chapter & I look forward to our close cooperation! https://t.co/cUB90k7XaW — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 20, 2021

Ανοιχτή επιστολή του Πάπα στον Τζο Μπάιντεν

Ο Πάπας Φραγκίσκος είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι προσεύχεται στον Θεό να καθοδηγήσει τις προσπάθειές του ώστε να φέρει συμφιλίωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταξύ όλων των χωρών.

Σε μήνυμα που έστειλε λίγο μετά την ορκωμοσία του δεύτερου προέδρου των ΗΠΑ που είναι καθολικός, ο Φραγκίσκος ανέφερε επίσης πως ελπίζει ότι ο Μπάιντεν θα εργαστεί για μια κοινωνία που θα χαρακτηρίζεται από αληθινή δικαιοσύνη, ελευθερία και σεβασμό για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα των φτωχών, των ευάλωτων και όσων δεν έχουν φωνή.

Pope Francis sends message to President Biden: “I likewise ask God…to guide your efforts to foster understanding, reconciliation and peace within the United States and among the nations of the world in order to advance the universal common good” #PopeFrancis #InaugurationDay pic.twitter.com/DgoTNjBCgV — Christopher Lamb (@ctrlamb) January 20, 2021

Ο Μακρόν καλωσορίζει τον Μπάιντεν και τις ΗΠΑ εκ νέου στη Συμφωνία για το Κλίμα

«Welcome back»: Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλε σήμερα, σε ένα tweet στην αγγλική γλώσσα, τις «καλύτερες ευχές του για επιτυχία» στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και χαιρέτισε την απόφασή του να επιστρέψει η Ουάσινγκτον στην Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, από την οποία είχαν αποχωρήσει οι ΗΠΑ έπειτα από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, οι καλύτερες ευχές μου σε αυτήν την ιστορική ημέρα για τον αμερικανικό λαό», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε αυτό το μήνυμα που έστειλε στη συνέχεια και στα γαλλικά.

Je salue le retour des États-Unis au sein de l’Accord de Paris pour le climat : Welcome back! C’est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C’est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète. https://t.co/FoXYWtUWV7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021

«Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του καιρού μας. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα κλιματικά δεδομένα αναλαμβάνοντας δράση υπέρ του πλανήτη μας, καλωσήρθατε και πάλι στη Συμφωνία του Παρισιού (Welcome back to the Paris Agreement)», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε αυτό το μήνυμα που απηύθυνε επίσης στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Συγχαρητήρια από τον Τζάστιν Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αμέσως μετά την ορκωμοσία του, λέγοντας ότι προσβλέπει στην συνεργασία μαζί του για την αντιμετώπιση της Covid-19 και της κλιματικής αλλαγής.

Οι δύο χώρες «θα συνεχίσουν αυτήν την σύμπραξη για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19 και για την υποστήριξη μίας αειφόρου οικονομικής ανάκαμψης που θα είναι καλύτερη για όλους».

«Θα εργασθούμε επίσης μαζί για να προωθήσουμε την δράση για το Κλίμα, την καθαρή οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση και την πολυπολιτισμικότητα και για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για την μεσαία τάξη και ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην δημοκρατία, την ειρήνη και την ασφάλεια στην πατρίδα τους και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Congratulations, @JoeBiden, on your inauguration as the 46th President of the United States. Our two countries have tackled some of history’s greatest challenges together – and I’m looking forward to continuing this partnership with you, @KamalaHarris, and your administration. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 20, 2021

Θερμές ευχές από τον Μπόρις Τζόνσον

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ και την Κάμαλα Χάρις για την ιστορική ανάληψη της αντιπροεδρίας. Η αμερικανική ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για να θέματα που μας αφορούν όλους, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την Covid και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Μπάιντεν», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

Οι ευχές των διεθνών ηγετών

Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι η σημερινή «είναι μια καλή ημέρα για τη δημοκρατία» δηλώνοντας «ανακουφισμένος» από το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. «Ξέρω ότι πολλοί στη Γερμανία συμμερίζονται αυτό το συναίσθημα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι «η (εκλογική) νίκη του Μπάιντεν συνιστά νίκη της δημοκρατίας επί της άκρας δεξιάς και των τριών μεθόδων της: της μαζικής εξαπάτησης, του εθνικού διχασμού και της κατάχρησης, ακόμη και με βίαια μέσα, των δημοκρατικών θεσμών». Και συνέχισε: «Πριν από πέντε χρόνια πιστεύαμε ότι ο Τραμπ ήταν ένα κακόγουστο αστείο, αλλά πέντε χρόνια αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι έθετε σε κίνδυνο την ισχυρότερη δημοκρατία του κόσμου».

La Administración de @JoeBiden y @KamalaHarris inicia su andadura. Todos los éxitos y el apoyo de España en esta etapa de esperanza y futuro. Trabajaremos con EE.UU. por la democracia y el refuerzo de una gobernanza global más justa, sostenible e inclusiva.#InaugurationDay — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2021

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, μιλώντας στο κοινοβούλιο την Τρίτη, είπε και αυτός ότι «ανυπομονεί» να συνεργαστεί με τον Μπάιντεν. «Έχουμε μια ισχυρή, κοινή ατζέντα, από την αποτελεσματική πολυμέρεια που επιθυμούμε και οι δύο, μέχρι την κλιματική αλλαγή, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την πολιτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης».

Από το Δουβλίνο, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, χαιρέτισε τον Μπάιντεν, έναν «πραγματικό φίλο» της Ιρλανδίας, υπενθυμίζοντας την ιρλανδική καταγωγή του. «Ενώ ορκίζεται, ξέρω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα αισθάνεται το βάρος της ιστορίας, την παρουσία των Ιρλανδών προγόνων του που έφυγαν από το Μάγιο και το Λάουθ την εποχή του λιμού, σε αναζήτηση της ελπίδας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι θέλει «να εμβαθύνει τη συνεργασία» των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Μπάιντεν και την Χάρις. «Πρόεδρε Μπάιντεν, εσείς κι εγώ έχουμε μια θερμή προσωπική φιλία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ, να συνεχίσουμε να διευρύνουμε την ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου και να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις, την κορυφαία εκ των οποίων συνιστά το Ιράν».

Ένας εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ο Φαουζί Μπαρχούμ, είπε ότι το ισλαμιστικό κίνημα «δεν εκφράζει καμία λύπη για την αποχώρηση του Τραμπ» ο οποίος ήταν «η μεγαλύτερη πηγή και σπόνσορας της αδικίας, της βίας και του εξτρεμισμού στον κόσμο και άμεσος εταίρος του ισραηλινού κατακτητή στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας».

«Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να ανατρέψει τις άδικες πολιτικές εναντίον του λαού μας και να θέσει τα θεμέλια για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», πρόσθεσε.