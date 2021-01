Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στα λευκά πλαισιώνοντάς την με πλούσια κοσμήματα η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε το «This Land is Your Land» στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη, έστειλε και ένα δικό της μήνυμα για ελευθερία μιλώντας στην ισπανικά, ενώ στη σκηνή την είχε συνοδεύσει νωρίτερα ένας πεζοναύτης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της φώναξε στα ισπανικά «Una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos», δηλαδή «Ένα έθνος υπό τον Θεό, με Ελευθερία και Δικαιοσύνη για όλους».

Jennifer Lopez belts out her version of «This Land Is Your Land» during the inauguration ceremony for President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/WbnqeI3kRl

— USA TODAY (@USATODAY) January 20, 2021