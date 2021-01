Σε τεντωμένο σκοινί η Ελλάδα

Με τα κρούσματα του κοροναϊού να αυξάνονται μέρα με τη μέρα και τους φόβους των ειδικών για έλευση τρίτου -ακόμα πιο σκληρού από τα προηγούμενα δύο- κύματος στη χώρα, αλλά και τους πολίτες της χώρας να είναι πλέον εξουθενωμένοι από την 10μηνη «μάχη» με τον φονικό ιό και την οικονομία να πιέζεται ασφυκτικά είναι πλέον εύκολα αντιληπτό ότι βρισκόμαστε σε τεντωμένο σκοινί και πως μια λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί ολέθρια.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων, όμως οι πολίτες δεν φαίνεται να υπακούν πλέον. Βέβαια, πέραν τις ατομικής ευθύνης, την οποία είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουμε, προστατεύοντας τους εαυτούς μας οι μεγαλύτεροι και τους μεγαλύτερους οι μικρότεροι, η κυβέρνηση οφείλει με τη σειρά της να δείξει υπεύθυνη στάση και να αποφύγει τα άνοιξε – κλείσε και τα νέα μέτρα κάθε τρεις και λίγο, τα οποία όπως είναι λογικό κουράζουν και μπερδεύουν τους πολίτες.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται σε καθεστώς σκληρού lockdown εδώ και δύο και πλέον μήνες, η κατάσταση δεν δείχνει να βελτιώνεται και έτσι η κυβέρνηση καταφεύγει στη λύση της καραντίνας, αφού πρέπει να «κόψει» την περαιτέρω εξάπλωση του φονικού ιού στις περιοχές που είναι «κατακόκκινες».

Αυτές οι περιοχές μέχρι στιγμής είναι επτά, με τη Λέσβο να αποτελεί την τελευταία χρονικά περιοχή που τίθεται σε καραντίνα. Χθες, τον ίδιο δρόμο είχε ακολουθήσει η Βοιωτία. Έτσι, μέχρι στιγμής, σε σκληρό lockdown βρίσκεται (έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου), ο Ασπρόπυργος και η Ελευσίνα στη δυτική Αττική, ο δήμος Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι τοπικές κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριαννών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και το νησί της Καλύμνου. Ακόμα, έως τις 15/1 σε καραντίνα είναι και η τοπική κοινότητα Παλαίκαστρου του δήμου Σητείας, που, επίσης, ενδέχεται να λάβει παράταση.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες μέρες είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες, αφού αναμένεται να δούμε τα αποτελέσματα της Πρωτοχρονιάς, λίγο αργότερα των Θεροφανίων και λίγες μέρες μετά και του ανοίγματος των σχολείων. Πάντως αυτό που τρέμουν οι ειδικοί είναι μια πιθανή έκρηξη κρουσμάτων στην Αττική. Οι επιστήμονες, εδώ και 10 μέρες, εξετάζουν την επιδημιολογική εικόνα κάθε ενότητας του λεκανοπεδίου. Το κέντρο της Αθήνας είναι η περιοχή που καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα στη χώρα.

Βέβαια και η υπόλοιπη χώρα δεν τα πάει καλύτερα, αφού στη σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, κρούσματα κοροναϊού καταγράφονταν σε 43 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, με τις 14 από αυτές να καταγράφουν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, παρά το γενικό lockdown.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η… τελική επίθεση του ιού θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τις αιτίες που ανοίγουν τη «κερκόπορτα» στον κοροναϊό. Η πρώτη και βασική είναι η μη τήρηση των μέτρων, με το αποτύπωμα της χαλάρωσης των εορτών να τρομάζει. Καλύτερος σύμμαχος του ιού είναι ο καιρός και η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Το τρίτο συστατικό του εκρηκτικού κοκτέιλ είναι η αυξημένη κινητικότητα ως απόρροια του ανοίγματος των σχολείων και τυχόν άλλων δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν.

Το «αγκάθι» της Αττικής

Το πρόβλημα στο κέντρο των Αθηνών άρχισε να διαφαίνεται τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, όταν κατεγράφησαν 75 κρούσματα. Σήμερα στην καρδιά της Αθήνας εντοπίστηκαν 106 μολύνσεις, την ίδια μέρα που ολόκληρη η Θεσσαλονίκη είχε 99.

Αν η Αθήνα γίνει… Θεσσαλονίκη «plan b» με μεταφορές ασθενών σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει. Το σύστημα Υγείας στην πρωτεύουσα που άντεξε με το ζόρι μέχρι σήμερα, θα κινδυνέψει με κατάρρευση.

Ρίχνουν και πάλι στο τραπέζι το lockdown τύπου Μαρτίου

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμονών, Χαράλαμπος Γώγος, έφερε ξανά στον δημόσιο διάλογο τη συζήτηση για lockdown τύπου Μαρτίου.

«Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει ή έχουμε αύξηση κρουσμάτων, εξετάζεται ακόμα και το σενάριο του απαγορευτικού, του lockdown του Μαρτίου, το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Το στοίχημα δεν είναι μόνο να υπάρχει το lockdown, αλλά και να εφαρμόζεται. Γιατί και τώρα είναι αυστηρό, αλλά δεν τηρείται. Στο πρώτο κύμα υπήρχε σοκ και δέος. Τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γώγος.

Στην παρούσα φάση πάντως υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή της Γ’ λυκείου στα θρανία. «Την Παρασκευή θα αποφασίσουμε για όποιο θέμα μας φέρει το υπουργείο Παιδείας. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να γυρίσει στο σχολείο η Γ’ Λυκείου» επισήμανε. Ερωτηθείς αν αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, ο κ. Γώγος επισήμανε ότι τα δεδομένα είναι πολύ λίγα λόγω του μικρού αριθμού των τεστ που έγιναν αυτές τις μέρες.

«Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και για αυτά τα λίγα τεστ, υπάρχουν αρκετά θετικά κρούσματα. Πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ στον γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως δειγματοληπτικά στις δύσκολες περιοχές. Είχαμε τις γιορτές και ο κόσμος δεν πήγαινε να εξεταστεί. Δεν είχαμε την εικόνα που έχουμε συνήθως που διενεργούνται 30.000 τεστ. Γίνονταν 10.000-15.000 τεστ και ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 400-500. Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μετά τις γιορτές με αρκετά τεστ και τώρα θα έχουμε και την εικόνα αυτών των δύσκολων ημερών, των εορτών», τόνισε.

Σχετικά με το λιανεμπόριο, το μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιωλόγων μιλώντας στο ΣΚΑΙ απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, του ραντεβού δηλαδή για αγορές μέσα στο κατάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δε λειτουργεί ούτε το click away. Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα».

Στο μέτωπο του εμβολιασμού, σχολίασε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποκλιμακωθεί το πρόβλημα και να μειωθούν τα κρούσματα, γιατί τρέχει ο εμβολιασμός και τα δεδομένα για τις νέες μεταλλάξεις είναι καλά. «Το εμβόλιο φαίνεται ότι καλύπτει τις μεταλλάξεις. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η εμβολιαστική κάλυψη στους υγειονομικούς, μένουν μόνο οι ιδιώτες γιατροί κι ελπίζω κι αυτό να γίνει γρήγορα. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε και κάλυψη του ευάλωτου πληθυσμού, των δύσκολων ομάδων. Έτσι, θα έχουμε μικρότερη νοσηρότητα και θνητότητα», σημείωσε. Τέλος, επισήμανε ότι αν μέχρι τον Ιούνιο η εμβολιαστική κάλυψη φτάσει το 50%-60%, θα έχουμε καλύτερο καλοκαίρι από το περυσινό.

Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες…

Για κρίσιμους επόμενους μήνες έκανε λόγο από την πλευρά του ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας στο MEGA.

«Η πανδημία έθεσε σε αμφισβήτηση πολλές βεβαιότητες που είχαμε και κλόνισε πολλές αντιλήψεις. Οι γιατροί ένιωσαν για πρώτη φορά ότι δουλεύουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δουλειά τους. Όλοι πρέπει να προσαρμοστούν και να εμποδίσουν την πανδημία να ολοκληρώσει την καταστροφική της πορεία στο τρίτο κύμα. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο μπορούμε να ελέγξουμε τη σφοδρότητα του τρίτου κύματος και όχι κατά πόσο θα υπάρξει ή όχι» συμπλήρωσε ο κ. Καπραβέλος ενώ τόνισε πως το υγειονομικό μας σύστημα δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν οριζόντια μέτρα.

«Το άνοιγμα των σχολείων και της αγοράς θα πρέπει να εξετάζεται σε άμεση συνάρτηση με τα επίπεδα ιικού φορτίου. Τα δεδομένα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοούνται, καθώς η οποιαδήποτε κίνηση που διευκολύνει την υπερμετάδοση μπορεί να αποβεί ολέθρια στην εξέλιξη του τρίτου κύματος» δήλωσε ο κ. Καπραβέλος.

Ταυτόχρονα ο κ. Καπραβέλος υπογράμμισε μιλώντας για το εμβόλιο πως είναι το μόνο όπλο που διαθέτουμε για να καταπολεμήσουμε την πανδημία και να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους, τους οποίους καθησύχασε πως δεν πρέπει να φοβούνται να εμβολιαστούν.

Κάποιοι αρχίζουν να ρίχνουν λίγο νερό στο κρασί τους

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που ρίχνουν… λίγο νερό στο κρασί τους, με την Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, να τάσσεται υπέρ της επαναλειτουργίας των μικρών καταστημάτων, με αυστηρά μέτρα κατά της διασποράς του κοροναϊού.

Συγκεκριμένα, πρότεινε να ανοίξουν τα μικρά καταστήματα με ραντεβού, διευκρινίζοντας πως προϋπόθεση είναι να έρχεται σε επαφή μόνο ένας πελάτης με έναν εργαζόμενο, προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός. Εξήγησε πως, ούτως ή άλλως, οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας.

Αντίθετα, εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει επί του παρόντος να ανοίξουν τα μεγάλα καταστήματα, όπου θα βρεθεί μεγαλύτερος αριθμός ατόμων στον ίδιο χώρο.

«Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους», υπογράμμισε η κυρία Λινού. Κληθείσα να σχολιάσει εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν έξω από τράπεζα στην Ηλεία, είπε πως είναι επικίνδυνος. Ωστόσο, συμπλήρωσε πως ο κίνδυνος είναι μικρότερος από ό,τι θα ήταν εάν έστω και λιγότερα άτομα βρίσκονταν μαζί μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Επίσης, ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων Τάκης Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για κατάσταση που «τείνει βελτιούμενη, αλλά με αργούς ρυθμούς».

Ο καθηγητής σημείωσε πως δεν είναι «ιδιαίτερα απαισιόδοξος», επισημαίνοντας πως πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για σταδιακή επάνοδο.

Ως προς το τι θα ανοίξει μετά τα σχολεία, είπε ότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις, τονίζοντας μόνο ότι «έχει κατά κόρον λεχθεί ότι η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα», αλλά και το ότι, «πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες υπόψη».

«Οι εισηγήσεις των ειδικών δεν είναι στο πεδίο γνώσης για το πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά», απάντησε ερωτηθείς με τι μέτρα θα γίνει το άνοιγμα της αγοράς.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι είναι κακό να δημιουργείται η εντύπωση πως θα έχουμε σύντομα τα εμβόλια, αφού υπάρχει παγκόσμια έλλειψη και συμπλήρωσε πως «πρέπει να υπάρχει αίσθημα δικαιοσύνης για το ποιος θα κάνει το εμβόλιο».

«Μεγαλύτερη ευπάθεια έχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο από τα άτομα που έχουν οποιαδήποτε άλλα επί μέρους νοσήματα», ξεκαθάρισε μιλώντας στον ANT1.