Τι προτείνουν οι ειδικοί

Θετικά βλέπει τόσο η κυβέρνηση όσο και μερίδα επιστημόνων την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου δύο εβδομάδες μετά το αιφνίδιο κλείσιμο των καταστημάτων, των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής.

Ήδη ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανέφερε πως έχει προταθεί στη κυβέρνηση το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων υπό αυστηρά μέτρα.

Το σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης

Συγκεκριμένα έχει προταθεί να ανοίξουν τα εμπορικά των κλάδων ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος με τη μέθοδο του click in shop, ενώ οι υπόλοιποι με τη μέθοδο του click away.

Και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτείται το κλείσιμο ραντεβού, με το click in shop η πώληση θα γίνεται εντός του καταστήματος ενώ με το click away η παράδοση θα γίνεται εκτός, όπως ίσχυσε κατά την εορταστική περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση της κυβέρνησης θα πρέπει να λάβει και το πράσινο φως της επιστημονικής επιτροπής, κάτι που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι της ένδυσης, της υπόδησης και του κοσμήματος επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν με παράδοση εντός του καταστήματος, λόγω της φύσης των προϊόντων – χρειάζονται δοκιμή – αλλά και του μεγάλου πλήγματος που έχουν δεχθεί.

Αντίθετα, κρίθηκε ότι οι υπόλοιποι κλάδοι μπορούν να λειτουργήσουν με το click away.

Ήδη μερίδα των ειδικών εμφανίστηκε θετική στο άνοιγμα καταστημάτων μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Βέβαια οι περισσότεροι ειδικοί τόνισαν πως για να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά μέτρα και έλεγχος των εισερχομένων στα καταστήματα.

Γκάγκα: Όλα τα καταστήματα μπορούν να δουλέψουν όπως τα σούπερ μάρκετ

Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου μίλησε -μεταξύ άλλων- η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Η κ. Γκάγα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι «όπως δουλεύουν τα σουπερμάρκετ μπορούν να δουλέψουν και τα υπόλοιπα καταστήματα» διευκρινίζοντας ότι το σημαντικό είναι να μην βγούμε έξω όλοι μαζί. Το πρόβλημα σύμφωνα με την ίδια εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας όπου έχει περισσότερο συγχρωτισμό.

Λινού: Να ανοίξουν τα μικρά καταστήματα – Δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από την πανδημία

Υπέρ της επαναλειτουργίας των μικρών καταστημάτων, με αυστηρά μέτρα κατά της διασποράς του κοροναϊού, τάχθηκε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού.

Συγκεκριμένα, πρότεινε να ανοίξουν τα μικρά καταστήματα με ραντεβού, διευκρινίζοντας πως προϋπόθεση είναι να έρχεται σε επαφή μόνο ένας πελάτης με έναν εργαζόμενο, προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός. Εξήγησε πως, ούτως ή άλλως, οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας.

Αντίθετα, εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει επί του παρόντος να ανοίξουν τα μεγάλα καταστήματα, όπου θα βρεθεί μεγαλύτερος αριθμός ατόμων στον ίδιο χώρο.

«Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους», υπογράμμισε η κ. Λινού. Κληθείσα να σχολιάσει εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν έξω από τράπεζα στην Ηλεία, είπε πως είναι επικίνδυνος. Ωστόσο, συμπλήρωσε πως ο κίνδυνος είναι μικρότερος από ό,τι θα ήταν εάν έστω και λιγότερα άτομα βρίσκονταν μαζί μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Γώγος: Πρώτα το click away, πιο μετά το click in shop

Για την άρση μέτρων τοποθετήθηκε και ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμονών, Χαράλαμπος Γώγος.

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα των δραστηριοτήτων, ο καθηγητής δήλωσε ότι κάθε τομέας θα ανοίγει με απόσταση 1-2 εβδομάδων από τον προηγούμενο, εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Στην παρούσα φάση πάντως υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή της Γ’ Λυκείου στα θρανία. «Την Παρασκευή θα αποφασίσουμε για όποιο θέμα μας φέρει το υπουργείο Παιδείας. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να γυρίσει στο σχολείο η Γ’ Λυκείου», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, ο κ. Γώγος επισήμανε ότι τα δεδομένα είναι πολύ λίγα λόγω του μικρού αριθμού των τεστ που έγιναν αυτές τις μέρες.

«Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και για αυτά τα λίγα τεστ, υπάρχουν αρκετά θετικά κρούσματα. Πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ στον γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως δειγματοληπτικά στις δύσκολες περιοχές. Είχαμε τις γιορτές και ο κόσμος δεν πήγαινε να εξεταστεί. Δεν είχαμε την εικόνα που έχουμε συνήθως που διενεργούνται 30.000 τεστ. Γίνονταν 10.000-15.000 τεστ και ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 400-500. Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μετά τις γιορτές με αρκετά τεστ και τώρα θα έχουμε και την εικόνα αυτών των δύσκολων ημερών, των εορτών», τόνισε.

Σχετικά με το λιανεμπόριο, το μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιωλόγων μιλώντας στο ΣΚΑΙ απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, του ραντεβού δηλαδή για αγορές μέσα στο κατάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δε λειτουργεί ούτε το click away. Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα».

Παναγιωτόπουλος: Πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για σταδιακή επάνοδο

«Η κατάσταση τείνει βελτιούμενη, αλλά με αργούς ρυθμούς», δήλωσε από την πλευρά του ο Παναγιωτόπουλος καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων.

Ο καθηγητής σημείωσε πως δεν είναι «ιδιαίτερα απαισιόδοξος», επισημαίνοντας πως πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για σταδιακή επάνοδο.

Ως προς το τι θα ανοίξει μετά τα σχολεία, είπε ότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις, τονίζοντας μόνο ότι «έχει κατά κόρον λεχθεί ότι η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα», αλλά και το ότι, «πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες υπόψη».

«Οι εισηγήσεις των ειδικών δεν είναι στο πεδίο γνώσης για το πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά», απάντησε ερωτηθείς με τι μέτρα θα γίνει το άνοιγμα της αγοράς.

Η χθεσινή συνάντηση με την ΕΣΕΕ

Υπενθυμίζεται πως το θέμα επαναλειτουργίας της αγοράς βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α. Γεωργιάδης, Ν. Παπαθανάσης, Π. Σταμπουλίδης) με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Γιώργο Καρανίκα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων «δεσμεύεται να κάνει σε άμεσο χρόνο ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και επιτρέπεται λόγω της πανδημίας, ώστε να λειτουργήσει, έστω εν μέρει, η αγορά, αντιλαμβανόμενο πλήρως τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την παρατεταμένη καραντίνα στο σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα για μας αποτελούν οι επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης, που συνδέουν ιδιαίτερα τη λειτουργία τους με την περίοδο των εκπτώσεων».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Καρανίκας, σημείωσε ότι «η αποδοχή από το υπουργείο Ανάπτυξης της πρότασης του εμπορικού κόσμου να λειτουργήσουν έστω με τη μέθοδο του click in shop τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος είναι στη σωστή κατεύθυνση, εφόσον υλοποιηθεί χωρίς χρονοτριβή. Κάθε μέρα που περνά, χάνεται πλέον για τις εμπορικές επιχειρήσεις και ο τζίρος των εκπτώσεων, που για πολλές εξ αυτών είναι συνυφασμένος με την ίδια τους την επιβίωση. Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από την ηγεσία του Υπουργείου δείχνουν ότι υπάρχει η βούληση για άμεσες αποφάσεις, που θα σηματοδοτήσουν την επιστροφή συνολικά του λιανεμπορίου σε μια μορφή κανονικότητας. Οι μικρομεσαίοι έμποροι έχουν αποδείξει ότι τηρούν με απόλυτη προσήλωση τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν».

Πώς θα γίνονται οι αγορές εντός καταστήματος

Mε το «click in shop» ο καταναλωτής θα κλείνει ραντεβού στο κατάστημα, όπου θα μπορεί να δοκιμάσει τα προϊόντα της επιλογής του, να επιλέξει νούμερο ή χρώμα, αλλά και να αλλάξει προϊόντα που έχει ήδη προμηθευτεί.

Ο αριθμός των πελατών εντός του καταστήματος θα καθορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα, ενώ δεν έχει διευκρινισθεί έως τώρα εάν θα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος και αν ναι, πόσος θα είναι αυτός, για την παραμονή των καταναλωτών στο κατάστημα.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί και το ενδεχόμενο ο μέγιστος χρόνος παραμονής καθορίζεται από τον έμπορο.

Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα υπενθυμίζουμε τα εξής:

Σε καταστήματα έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

Σε καταστήματα από 20 έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια από 20 έως 100 τετραγωνικά μέτρα.

Σε καταστήματα άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων επιτρέπονται 12 άτομα, συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων. Σημειώνεται ότι το μοντέλο click in shop εισάγει ευκολίες και σε σχέση με τη διαδικασία των συναλλαγών, αφού ο καταναλωτής εφόσον μπαίνει στο κατάστημα θα μπορεί να πληρώνει με την παραδοσιακή μέθοδο στο ταμείο, ενώ με το click away, εάν δεν έχει πληρώσει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-shop της επιχείρησης, θα πρέπει να πληρώσει αποκλειστικά εκτός του καταστήματος μέσω ασύρματου POS.