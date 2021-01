Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open.

Παρότι η ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ από τη Σοφία Κένιν (επικεφαλής του ταμπλό και Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη), έβγαλε τρομερή αντίδραση μετά το δεύτερο σετ και πήρε τεράστια νίκη με 2-1 (2-6, 6-2, 6-0) και μαζί το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί θα αντιμετωπίσει αύριο (12/1) τη Σαμπαλένκα, η οποία απέκλεισε τη Ριμπάκινα.

Η Αμερικανίδα ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση κάνοντας το μπρέικ, ενώ πήρε και το δεύτερο γκέιμ.

Η ελληνίδα τενίστρια μείωσε σε 2-1, αλλά η Κένιν, κάνοντας δύο ακόμη μπρέικ, πήρε το πρώτο σετ (6-2) σε 27 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη παρουσιάστηκε βελτιωμένη και πιο συγκεντρωμένη, πήρε δύο φορές το προβάδισμα, αλλά η Κένιν ισοφάρισε σε 2-2.

Η συνέχεια της Ελληνίδας ήταν τρομερή, καθώς έκανε το μπρέικ και πήρε εκ νέου το προβάδισμα (4-2) και το δεύτερο σετ, φθάνοντας στο 6-2.

Η Σάκκαρη έδωσε συνέχεια στη φοβερή της εμφάνιση στο τρίτο σετ, στο οποίο δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Αμερικανίδα.

Η 25χρονη Ελληνίδα πήρε το τρίτο σετ με ένα απίθανο 6-0, ολοκληρώνοντας το ματς με 10 σερί κερδισμένα γκέιμ.

