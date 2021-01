Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του, αυτό κόντρα στον Παναιτωλικό (Σάββατο 9/1, 19:30), με τον Πέδρο Μαρτίνς να κάνει πράξη την απόφασή του για ξεκούραση βασικών ποδοσφαιριστών και εκτεταμένο ροτέισον ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά και του πολύ απαιτητικού προγράμματος.

Το σημαντικότερο, βεβαίως, είναι η επιστροφή του Αχμέντ Χασάν.

Ο αιγύπτιος επιθετικός, αν και ακόμη δεν είναι έτοιμος να παίξει παρά μόνο λίγα λεπτά, μπήκε στην 23άδα και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα, ο Μαρτίνς αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Ζοσέ Σα, κάτι που σημαίνει ότι τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο 18χρονος Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Επίσης, άφησε εκτός τον Ραφίνια, με τον Ανδρούτσο και τον Ντρέγκερ να διεκδικούν τη θέση στο δεξιό άκρο της άμυνας, ενώ εκτός έμεινε και ο Μπουχαλάκης, που έχει ένα τράβηγμα στη γάμπα, όπως και οι Λοβέρα, Κάιπερς, οι οποίοι είναι προς αποχώρηση.

Επίσης, εκτός αποστολής βρίσκεται ο τιμωρημένος με 4 κίτρινες κάρτες Ρούμπεν Σεμέδο, κάτι που σημαίνει ότι αμυντικό δίδυμο στην αναμέτρηση θα είναι οι Σισέ και Μπα.

Αναλυτικά, οι 23 ποδοσφαιριστές της αποστολής του Ολυμπιακού:

Ανδρούτσος, Μπα, Μπρούμα, Σισέ, Ντρέγκερ, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Χασάν, Χολέμπας, Καραργύρης, Κρίστινσον, Καμαρά, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδόπουλος, Πέπε, Ραντζέλοβιτς, Σουντανί, Τιάγκο Σίλβα, Τζολάκης, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το μεσημέρι για το Αγρίνιο.

Στο γήπεδο του Παναιτωλικού, μάλιστα, αναμένεται να δούμε τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ να αγωνίζεται πρώτη φορά βασικός, μετά την ολιγόλεπτη παρουσία του στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Παναιτωλικό. / The squad players selected ahead of the match against Panetolikos FC. 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/KzZwKDJK5w

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 8, 2021