Μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ

Άφωνος συνεχίζει να παρακολουθεί ο πλανήτης τις πρωτοφανείς σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Καπιτώλιο, με υποστηρικτές του Ντόναλτ Τραμπ να εισβάλουν στη Γερουσία την ώρα που επρόκειτο να επικυρωθεί η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Τα επεισόδια είχαν διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών μέχρι η αστυνομία να βγάλει από το ιστορικό κτίριο τους ταραχοποιούς και να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση, με τα ερωτήματα πάντως για την αρχική στάση της και την ελλιπή αστυνόμευση να παραμένουν.

Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο εσωτερικό τού ναού της Δημοκρατίας και άφησαν πίσω τους χάος από όπου κι αν πέρασαν.

Βρέθηκαν στα άδεια γραφεία που είχαν εγκαταλείψει έντρομοι βουλευτές και γερουσιαστές, με περισσότερους από αυτούς να φυγαδεύονται, κάθισαν σε αυτά, έβγαλαν φωτογραφίες αλλά και κατέστρεψαν έγγραφα αφήνοντας πίσω τους εικόνα χάους.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο:

Video shows damage left behind in the office of a Senate Parliamentarian and her staff, located on the first floor of the Capitol, right next to one of the main doors that was breached. pic.twitter.com/ovu4MQMFGn — The Hill (@thehill) January 7, 2021

Proud Boys & MAGA seditionists make a colossal mess, try to prevent peaceful transfer of power, break into offices, damage property, take selfies & walk out of the Capitol Bldg escorted by police (no #Covid19 masks) Guess cleans up the mess? #WashingtonDC pic.twitter.com/B4f6Q88USz — Dr. Malinda S. Smith (@MalindaSmith) January 7, 2021

FBI Swat Teams inside US Capitol to clear building and eventually resume Election certification. Some pro Trump radicals still inside. DC Police said they deployed ‘chemical irritants on police’ to breach Capitol (AP) pic.twitter.com/t87gKtEZBq — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 6, 2021

Δείτε εικόνες από το εσωτερικό του Καπιτωλίου

I’m inside the Capitol for @USATODAY. The aftermath of Trump rioters storming the building is jarring

Glass everywhere, dust blankets the ground, broken benches turned on their side, used medical kit with an IV & AED machine that was used on a woman who was squeezed in the chaos pic.twitter.com/aafYiH6GpD — Christal Hayes (@Journo_Christal) January 7, 2021