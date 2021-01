Ανασχηματισμός

Τη θέση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο Κώστας Σκρέκας αντικαθιστώντας τον απερχόμενο Κώστα Χατζηδάκη.

Ο Κώστας Σκρέκας είχε διατελέσει υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τον Οκτώβριο του 2014 ως τον Φεβρουάριο του 2015, επί κυβερνήσεως Σαμαρά ενώ στις 9 Ιουλίου 2019 ορίστηκε Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Ο 47χρονος νέος υπουργός εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Τρικάλων με τη ΝΔ το 2012, ενώ από το 2010 εκτελεί χρέη τομεάρχη επικοινωνίας της ΝΔ στην Α' Αθηνών. Η πρώτη του ενασχόληση με την πολιτική έγινε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων. Την περίοδο 1991-1993 διετέλεσε μέλος της Γραμματείας Ιδεολογικού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης.

Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τη διετία 1997-1999 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός του Μηχανικού με διάκριση. Το 2000 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Διαχείριση Έργων (MSc in Construction Management, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας.

Μιλάει Αγγλικά, και Γαλλικά.

Συνέγραψε εργασίες όπως «Ανάκτηση – Ανακύκλωση Πλαστικών Απορριμμάτων» και «The Use of Value Management Methodology for the Development of a Business Plan» καθώς και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικές και διεθνείς οικονομικές ιστοσελίδες και περιοδικά. Συμμετείχε σε δεκάδες διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις θεματικές ενότητες: Negotiations, Strategic Management, Global Marketing Management.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών ετών εκπροσώπησε τους φοιτητές ως μέλος της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως μέλος της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Το 1994 εξελέγη Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

Από το 2000 εργάστηκε στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων (FMCG’S) σε διευθυντικές θέσεις, ενώ υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος για 12 χρόνια σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον εν λόγω χώρο.

Το 2012 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις εκλογές της 6ης Μαΐου και εξελέγη Βουλευτής του Νομού Τρικάλων με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές της 17ης Ιουνίου.

Την 25η Ιανουαρίου του 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Π.Ε. Τρικάλων και επανεξελέγη στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Στη Βουλή των Ελλήνων έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών (Ε.Σ.Α.Α.Υ.)