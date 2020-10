Ερχεται το Σάββατο

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι από τους καλλιτέχνες που δεν εμφανίζεται συχνά στην τηλεόραση. Μετά από 40 χρόνια στο τραγούδι η σπουδαία ερμηνεύτρια παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μουσικό πρόγραμμα ειδικά για τους τηλεθεατές του MEGA.

«Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής», όπως την έχουν χαρακτηρίσει έρχεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και με την κρυστάλλινη φωνή της μας παρασύρει σε ένα αξέχαστο μελωδικό ταξίδι.

Μαζί της θα βρίσκονται εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συνεργάτες αλλά και φίλοι από τα παλιά. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μοιράζονται με την αγαπημένη ερμηνεύτρια όλα όσα τους ενώνουν. Στη σκηνή ανεβαίνει και ένας νέος πολλά υποσχόμενος ερμηνευτής, ο Θοδωρής Βουτσικάκης.

Μετά από 40 χρόνια στο τραγούδι και ενώ έχει τραγουδήσει τεράστιες επιτυχίες η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν έχει σταματήσει λεπτό να παλεύει για τα ιδανικά της, να βελτιώνει τη φωνή της και να ζει μέσα από την μεγάλη της αγάπη το τραγούδι.

Ακολουθεί αναλυτικό χρονολόγιο των 40 χρόνων της μουσική.

1980

Η Ελευθερία γίνεται μέλος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας και κάνει τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι.

1981

Κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία συμμετέχοντας στο δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού με τίτλο «Τα Μπαράκια».

1982

Κυκλοφορεί ο δίσκος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας με τίτλο «Στης Ξανθής, Στο Αιγινήτειο, στο Αρματαγωγό Κώς» σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο «Κέντρο Διερχομένων» του συνθέτη Νίκου Μαμαγκάκη και του ποιητή Γιάννη Ιωάννου, καθώς και στο δίσκο «Οι Κακές Μας Πράξεις» του συγκροτήματος Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω.

1983

Κυκλοφορεί ο ζωντανός δίσκος «Μια Νύχτα με την Οπισθοδρομική Κομπανία». Η Οπισθοδρομική Κομπανία πραγματοποιεί σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1984

Κυκλοφορεί η πρώτη της προσωπική δουλειά με τίτλο «Ελευθερία Αρβανιτάκη», όπου ερμηνεύει παλιά τραγούδια του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Χρυσίνη και άλλων. Παράλληλα, κυκλοφορεί και ο τρίτος δίσκος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας με τίτλο «Στη μέση της κομπανίας». Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Τραπεζάκια Έξω».

1985

Η Οπισθοδρομική Κομπανία διαλύεται και η Ελευθερία ξεκινάει την προσωπική της διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχει στο δίσκο του Σταύρου Λογαρίδη «Με τα Φεγγάρια Χάνομαι» σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ζήκα. Την ίδια χρονιά γνωρίζεται με το συνθέτη Νίκο Ξυδάκη και συμμετέχει στο soundtrack της ταινίας «Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου, σε μουσική του Νίκου Ξυδάκη και στίχους του Κώστα Γουδή.

1986

Συναντά το Σταμάτη Σπανουδάκη και μαζί ηχογραφούν το «Κοντραμπάντο» σε μουσική στίχους και ενορχήστρωση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Το «Κοντραμπάντο» θεωρείται ακόμα και σήμερα ορόσημο στην ελληνική δισκογραφία, αφού η ιδιότυπη φωνή της Ελευθερίας ανάμεσα στα δυτικότροπα όργανα συνδύασε την παράδοση με την καινοτομία.

To χειμώνα εμφανίζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο στις «Νταλίκες».

Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και ο δίσκος του Σταύρου Κουγιουμτζή «Τρελοί και Άγγελοι», όπου η Ελευθερία ερμηνεύει το «Κόκκινο Φουστάνι» σε στίχους του Κώστα Κινδύνη.

1987

Μια ακόμα σημαντική δισκογραφικά χρονιά για την Ελευθερία. Μαζί με το συνθέτη Νίκο Ξυδάκη ερμηνεύουν τα τραγούδια του δίσκου «Κοντά στη Δόξα μια Στιγμή», σε μουσική και ενορχήστρωση του συνθέτη και στίχους των Θοδωρή Γκόνη και Εμμανουήλ Ζάχου, καθώς και σε ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Η συνεργασία με το Νίκο Ξυδάκη θα συνεχιστεί και θα αποφέρει αξιόλογους καρπούς («Τένεδος», «Το μέλι των γκρεμών», «Ακρωτήριον Ταίναρον» – βλ. ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ για περισσότερες λεπτομέρειες).

Συμμετέχει στο δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι», που ακολούθησε την ομότιτλη εκπομπή του Σαββόπουλου στην κρατική τηλεόραση και ηχογραφήθηκε στο ύφος της εκπομπής.

Παρουσιάζει και δισκογραφεί μαζί με τους Άλκηστη Πρωτοψάλτη και Κώστα Γανωτή το πρόγραμμα «Λεωφόρος Α» των Ανδρέα Βουτσινά, Λίνας Νικολακοπούλου και Σταμάτη Κραουνάκη.

1988

Συμμετέχει με δύο τραγούδια στο δίσκο «Στο Σείριο υπάρχουνε παιδιά», μια συλλογή με ζωντανές ηχογραφήσεις από τις βραδιές στο Σείριο του Μάνου Χατζιδάκι την περιόδο 1987-1988.

1989

Συνεργάζεται και πάλι με το Σταμάτη Σπανουδάκη στο δίσκο «Τανιράμα». Συμμετέχει στους δίσκους «Το Κούρεμα» του Διονύση Σαββόπουλου και «Κάπου Ανατολικοδυτικά» του συνθέτη Νότη Μαυρουδή. To χειμώνα εμφανίζεται στο ZOOM με το Διονύση Σαββόπουλο. Με το Διονύση Σαββόπουλο πραγματοποιεί και καλοκαιρινή περιοδεία.

1990

Το καλοκαίρι του 1990 κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με τη Δήμητρα Γαλάνη και τους Αδερφούς Κατσιμίχα.

1991

Κυκλοφορεί ο δίσκος «Μένω Εκτός», ένας δίσκος καθοριστικός για την πορεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Στο «Μένω Εκτός» μουσική έγραψαν οι συνθέτες Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Ζήκας, Αντώνης Μιτζέλος, Νίκος Ξυδάκης και Αra Dinkjian και στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Θοδωρής Γκόνης και ο Γιώργος Ζήκας. Το δίσκο ενορχήστρωσε ο Νίκος Αντύπας, ενώ στην παραγωγή συνεργάστηκαν η Ελευθερία και η Λίνα Νικολακοπούλου.

Το καλοκαίρι του 1991 κάνει περιοδεία στην Ελλάδα με τους Δημήτρη Ζερβουδάκη και Πέτρο Γαϊτάνο.

1992

Το καλοκαίρι του 1992 δίνει σειρά συναυλιών στην Ελλάδα μαζί με τους Βασίλη Παϊτέρη, Δημήτρη Ζερβουδάκη και Αφεντούλα Ραζέλη.

Το χειμώνα ξεκινάει σειρά παραστάσεων στον «Απόλλωνα» με τους Δημήτρη Ζερβουδάκη και Ανθούλα Αλιφραγκή.

1993

Κυκλοφορεί ο ζωντανός δίσκος «Η Νύχτα Κατεβαίνει», σε ενορχήστρωση Κώστα Γανωσέλη, από τις παραστάσεις της Ελευθερίας στον «Απόλλωνα» μαζί με τους Δημήτρη Ζερβουδάκη και Ανθούλα Αλιφραγκή.

Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το soundtrack «Αναστασία» από την ομώνυμη σειρά του MEGA, σε μουσική και ενορχήστρωση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η Ελευθερία ερμηνεύει τα τρία τραγούδια του δίσκου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

1994

Η Ελευθερία συνεργάζεται με το συνθέτη Ara Dinkjian στο δίσκο «Τα Κορμιά και Τα Μαχαίρια» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και του ποιητή Μιχάλη Γκανά και ενορχήστρωση του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Εμφανίζεται στον «Απόλλωνα» στην Αθήνα για δεύτερη χρονιά και στην «Αποθήκη» του Μύλου στη Θεσσαλονίκη με τους Δημήτρη Ζερβουδάκη και Γιάννη Παλαμήδα. Τα σκηνικά της παράστασης είναι του Γιάννη Κόττη.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς κάνει μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα μαζί με τους Αλκίνοο Ιωαννίδη και Γιάννη Παλαμήδα.

1995

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη φτιάχνει τη μουσική σκηνή «Σφεντόνα» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (πρώην θέατρο Μπουρνέλη) και ξεκινάει σειρά παραστάσεων με τους Γιάννη Κότσιρα και Ανδρέα Καρακότα.

Το καλοκαίρι κάνει μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα και την Κύπρο μαζί με τους Αρμένιους Ara Dinkjian και Arto Tuncboyaciyan, καθώς και με τους Αλκίνοο Ιωαννίδη και Γιάννη Κότσιρα. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το CD Single «Ζωντανά στους Βράχους – Καλοκαίρι ‘95» με τη συμμετοχή των Ara Dinkjian και Arto Tuncboyaciyan. Ήταν το πρώτο CD Single που έγινε πλατινένιο στην Ελλάδα.

1996

Κυκλοφορεί ο δίσκος «Tραγούδια για τους Μήνες» σε μουσική και ενορχήστρωση Δημήτρη Παπαδημητρίου και ποίηση Σαπφούς, Μαρίας Πολυδούρη, Κώστα Καρυωτάκη, Οδυσσέα Ελύτη και Μιχάλη Γκανά. Στην παραγωγή του δίσκου συνεργάζονται οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Παπαδημητρίου και Κώστας Καλημέρης.

Πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων και πάλι στη «Σφεντόνα» με τους Γιάννη Κότσιρα, Μιχάλη Παπαζήση και Σοφία Παπάζογλου.

1997

Το καλοκαίρι περιοδεύει σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική μαζί με τους Γιάννη Κότσιρα και Μιχάλη Παπαζήση.

Το Νοέμβριο φιλοξενείται στο εξώφυλλο του αγγλικού περιοδικού Folk Roots, του πλέον γνωστού περιοδικού για την παγκόσμια ethnic και folk μουσική σκηνή. Είναι η πρώτη Ελληνίδα τραγουδίστρια που γίνεται εξώφυλλο στο περιοδικό, ενώ στη θεματολογία του περιοδικού συμπεριλαμβάνεται τετρασέλιδο άρθρο για την Ελληνίδα ερμηνεύτρια.

1998

Η Ελευθερία και οι συνεργάτες της παρουσιάζουν στο «Σταυρό του Νότου» στην Αθήνα και στο «Μύλο» στη Θεσσαλονίκη τραγούδια… «Εκτός Προγράμματος», τραγούδια, δηλαδή, του παρασκηνίου και των ιδιωτικών στιγμών μιας οικογένειας που περιόδευε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα μέσα σε πούλμαν, καράβια, τραίνα, αεροπλάνα. Η Ελευθερία, λοιπόν, και οι συνεργάτες της Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Βασίλης Γκίνος, Σπύρος Γκούμας, Γιάννης Ζευγώλης, Βαγγέλης Καρίπης, Σωτήρης Λεμονίδης, Αντώνης Μιτζέλος, Μανώλης Πάππος και Θανάσης Σοφράς έπαιξαν και ερμήνευσαν κλασσικά τραγούδια και προσκάλεσαν το κοινό «σε ένα πάρτυ λαϊκό λίγο πριν το 2000!». Το πρόγραμμα ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε διπλό CD με τίτλο «Εκτός Προγράμματος» σε ενορχήστρωση Σωτήρη Λεμονίδη.

Την ίδια χρονιά μαζί με το Δημήτρη Παπαδημητρίου υπογράφει την παραγωγή του δίσκου των πρωτοεμφανιζόμενων Αδερφών Μάκρα με τίτλο «Φωνές Μυστικές». Κυκλοφορεί επίσης ο δίσκος «Χορός με τη Σκιά μου» της Δήμητρας Γαλάνη σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, όπου συμπεριλαμβάνεται το ντουέτο της με τη Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι «Λιανοτράγουδα» από ζωντανή ηχογράφηση στο Σείριο το 1988.

Σημαντική η χρονιά και για τη διεθνή πορεία της Ελευθερίας. Εμφανίζεται σε 3 διοργανώσεις του φεστιβάλ WOMAD, του μεγαλύτερου ethnic φεστιβάλ στον κόσμο που εμπνεύστηκε ο Peter Gabriel: στο Redding της Αγγλίας τον Ιούλιο, στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας το Σεπτέμβριο και στο Las Palmas των Καναρίων Νήσων το Νοέμβριο. Στη διεθνή της παρουσία συγκαταλέγονται και οι εμφανίσεις της στο Διεθνές Φεστιβάλ της Ιερουσαλήμ τον Μάιο, αλλά και στο ethnic φεστιβάλ SFINKS στο Βέλγιο. Τέλος, το Δεκέμβριο δίνει 2 συναυλίες στο θέατρο Queen Elisabeth Hall στο Λονδίνο.

1999

Τα τραγούδια της Ελευθερίας ταξιδεύουν ανά τον κόσμο με το CD “Eleftheria Arvanitaki – The Very Best of 1989-1998” που κυκλοφορεί ως πρόταση της ιστορικής εταιρείας jazz VERVE και με την ετικέτα της Emarcy. H Ελευθερία είναι η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που προτείνει στο διεθνές κοινό η VERVE, η οποία έχει στον κατάλογό της ηχογραφήσεις σημαντικών ethnic και jazz καλλιτεχνών ανά τον κόσμο, όπως οι Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Mercedes Sosa, Night Ark.

Tέσσερις δίσκοι της Ελευθερίας εξάγονται στις ευρωπαϊκές αγορές. Πρόκειται για τους δίσκους «Μένω Εκτός», «Η Νύχτα Κατεβαίνει», «Ζωντανά στους Βράχους – Καλοκαίρι ‘95» και «Τα Κορμιά και Τα Μαχαίρια».

Την άνοιξη πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων στην «Ιερά Οδό» στην Αθήνα και στο «ΦΙΞ» στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Κότσιρα. Η ενορχήστρωση είναι του Σωτήρη Λεμονίδη. Τα σκηνικά είναι του Μανόλη Παντελιδάκη. Παράλληλα, συμμετέχει σε δύο εμφανίσεις της Cesaria Evora στην Ιερά Οδό τον Μάρτιο, όπου ηχογραφείται το ντουέτο της ξυπόλητης ντίβας από το Πράσινο Ακρωτήρι με την Ελευθερία στο τραγούδι “Sodade” και συμπεριλαμβάνεται στην ελληνική έκδοση του δίσκου “Best of Cesaria Evora”. O δίσκος γίνεται χρυσός.

Τον Μάιο η Ελευθερία δίνει μια συναυλία στο θέατρο «La Cigale» του Παρισιού και συμμετέχει σε άλλη μια διοργάνωση του φεστιβάλ WOMAD στο Caceres στην Ισπανία. Τον Ιούλιο συμμετέχει στο International Jazz Festival του Montreux (Μοντρέ) στην Ελβετία, το σημαντικότερο φεστιβάλ για την παγκόσμια jazz και ethnic μουσική. Είναι η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που παίρνει μέρος σε μια τέτοια διοργάνωση. Συμμετέχει επίσης στο φεστιβάλ Pirineos Sur στα Πυρηναία Όρη. Τον Οκτώβριο δίνει δύο επιτυχημένες συναυλίες σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη και εμφανίζεται στο Town Hall της Nέας Υόρκης και στο Berklee Performance Center της Βοστώνης προσκεκλημένη του World Music Institute. Τέλος, συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Βαρκελώνης για την υποδοχή της νέας χιλιετίας, στα πλαίσια των οποίων δίνει μια πολύ επιτυχημένη συναυλία με τον Ισπανό Carlos Nunez. Είναι η μόνη Ελληνίδα τραγουδίστρια που συμμετέχει στο Millenium End Festival της Βαρκελώνης ανάμεσα σε καλλιτέχνες όπως οι Jose Carreras, Madredeus, Maria Del Mar Bonet και άλλοι.

Την ίδια χρονιά η Ελευθερία παίρνει μέρος και στις συναυλίες σπουδαίων Ελλήνων ερμηνευτών και δημιουργών. Συμμετέχει στην παράσταση της Δόμνας Σαμίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη συναυλία του Χρήστου Νικολόπουλου στο Ηρώδειο και στις δύο συναυλίες του Νίκου Ξυδάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ανάμεσα στις δισκογραφικές τις συμμετοχές ξεχωρίζει εκείνη στο δίσκο του Αλκίνοου Ιωαννίδη «Ανεμοδείκτης».

2000

Κυκλοφορεί στην Ευρώπη ο δίσκος “Gifted – Women of the World” από την Real World και την Virgin με τη συμμετοχή της Ελευθερίας. Με τα τραγούδια της «Σαπφώ» και «Τα Κορμιά και Τα Μαχαίρια» η Ελευθερία συναντά οχτώ σπουδαίες γυναικείες φωνές από όλο τον κόσμο, όπως η Susana Baca από το Περού και η Αγγλο-Ινδή Sheila Chandra. Την παραγωγή και την ενορχήστρωση του δίσκου κάνει ο Βρετανός Sam Mills.

Τον Οκτώβριο κάνει μια πολύ επιτυχημένη περιοδεία σε πέντε ισπανικές πόλεις (Sevilla, Malaga, Murcia, Vigo, Donostia), αλλά και μια κορυφαία συναυλία στο θέατρο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Το Νοέμβριο παίρνει μέρος στη σειρά εκδηλώσεων με τίτλο “Giubileo della Terra (Ιωβηλαίο της Γης)” στη Ρώμη, εκδηλώσεις που είναι υπό την αιγίδα του Βατικανού. Η συμμετοχή της στις εκδηλώσεις του Ιωβηλαίου στη Ρώμη μεταδίδεται από την ιταλική τηλεόραση (RAI) όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια χρονιά συμμετέχει στη συναυλία του συνθέτη Νίκου Ξυδάκη και στη συναυλία του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου στο Ηρώδειο.

2001

Την άνοιξη κυκλοφορεί ο δίσκος της «Εκπομπή», τον οποίο υπογράφουν μουσικά οι Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Σωκράτης Μάλαμας, Ara Dinkjian, Ismael Lo (Σενεγάλη), Teofilo Chantre (Πράσινο Ακρωτήρι), Dulce Pontes (Πορτογαλία), Γιώτα Κοτσέτα και Σωτήρης Λεμονίδης – ο οποίος ενορχηστρώνει και το δίσκο – και στιχουργικά ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς, ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης, ο Άλκης Αλκαίος και η Μυρτώ Κοντοβά. Η «Εκπομπή» κυκλοφορεί σε ειδική αγγλική έκδοση από την Verve στην Ευρώπη, αλλά και σε ισπανική έκδοση ειδικά για την Ιβηρική Χερσόνησο.

Από αρχές Φεβρουαρίου ως τα μέσα Μαΐου πραγματοποιεί επίσης μια σειρά πολύ επιτυχημένων παραστάσεων στο Διογένης Studio στην Αθήνα με την Ελένη Πέτα. Τα σκηνικά είναι του Μανόλη Παντελιδάκη.

Τον Μάιο δίνει δύο συναυλίες στην Ισπανία (Μαδρίτη, Λα Κορούνια) και τρεις συναυλίες στην Αμερική (Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Μπάφαλο). Τον Ιούνιο συμμετέχει στο φεστιβάλ WOMAD στην Αθήνα, καθώς και στο Zeltfestival του Mainz στη Γερμανία. Tον Ιούλιο δίνει μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ της Πόλης, καθώς και στο Stimmen Festival στη Γερμανία. Παράλληλα με τις προσωπικές της συναυλίες και συμμετοχές στα διεθνή αυτά μουσικά φεστιβάλ, ενώνει το καλοκαίρι τις δυνάμεις της με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και πραγματοποιούν μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στη δισκογραφία ξεχωρίζει η συμμετοχή της με δύο τραγούδια στο δίσκο «Μπραζιλέρο» του Νίκου Πορτοκάλογλου από την ομώνυμη ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα.

2002

Στις αρχές Μαρτίου κάνει μια πολύ επιτυχημένη προσωπική περιοδεία στην Ισπανία με πέντε παραστάσεις (Βαρκελώνη, Τενερίφη, Μαδρίτη, Σαραγόσα, Σαλαμάνκα) σε μερικά από τα ομορφότερα θέατρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Αμέσως μετά ξεκινά σειρά πολύ ξεχωριστών προσωπικών παραστάσεων στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στην Αθήνα. 11 από τις καλύτερες στιγμές του προγράμματος της Ελευθερίας στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο ηχογραφήθηκαν και κυκλοφορούν με τον τίτλο «Live» από την Universal Music. Επίσης, κυκλοφορούν σε ειδική ισπανική έκδοση από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Resistencia οι δίσκοι της Ελευθερίας «Τα κορμιά και τα μαχαίρια» και «Εκτός Προγράμματος».

Το καλοκαίρι κάνει περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο και έχει πολύ σημαντική συναυλιακή παρουσία και εκτός Ελλάδος. Τον Ιούνιο δίνει τρεις συναυλίες στην κεντρική Ευρώπη: Λονδίνο / Barbican Centre, Άαχεν / Burg Wilhemstein Theatre, Βρυξέλλες / Palais des Beaux Arts. Tον Ιούλιο παίρνει μέρος στο φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Πόλη» της Μαδρίτης, ενός θεσμού που δεσπόζει στα πολιτιστικά δρώμενα της ισπανικής πρωτεύουσας και που συγκεντρώνει πολύ σημαντικές συμμετοχές όπως Brian Ferry, BB King, Philip Glass, Caetano Veloso. To Σεπτέμβριο συμμετέχει στο φεστιβάλ Getxo στη Χώρα των Βάσκων και το Νοέμβριο δίνει μια συναυλία στο Γιοχάνσεσμπουργκ σε συνεργασία με το γραφείο Απόδημου Ελληνισμού.

Κεντρικές είναι οι συμμετοχές της στις παραστάσεις του Νίκου Ξυδάκη και Δημήτρη Παπαδημητρίου στη μουσική σκηνή «Αερικό» τον Απρίλιο, στη συναυλία για τα 50 χρόνια του συνθέτη Μίμη Πλέσσα στο Ηρώδειο τον Μάιο, στις παραστάσεις του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου με τίτλο «Η Πόλη Πίσω από τη Θάλασσα» στο Ηρώδειο και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με αφορμή τα εγκαίνια της Νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο και στις παραστάσεις του Νίκου Ξυδάκη στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στην Αθήνα το Νοέμβριο.

2003

Από τις 12 Δεκεμβρίου του 2002 έως τις 9 Μαρτίου 2003 εμφανίστηκε στο VOX (20), ένα νέο χώρο στην Αθήνα που φτιάχτηκε για την Ελευθερία από τον επιχειρηματία Ηλία Μαρουσούλη , με φιλοξενούμενο το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Την επιμέλεια του χώρου είχε ο Μανόλης Παντελιδάκης. Την ίδια παράσταση παρουσίασαν και στο «Fix Community» της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο και Μάιο.

Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε στην Ευρώπη ο δίσκος “LIVE” από την Universal Music. Πρόκειται για μια εμπλουτισμένη έκδοση του ζωντανού δίσκου της Ελευθερίας Αρβανιτάκη από τις παραστάσεις της στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Είναι μια έκδοση σχεδιασμένη για την Ευρώπη.

Στις 25 και 26 Ιουλίου έδωσε δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στα πλαίσια του Μουσικού Ιουλίου του 2003 και υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Αθηνών. Ήταν δύο μαγικές βραδιές όπου η Ελευθερία ερμήνευσε τα τραγούδια από τους δίσκους της «Τα κορμιά και τα μαχαίρια» και «Τραγούδια για τους μήνες».

Toν Οκτώβριο έδωσε τρεις πολύ επιτυχημένες συναυλίες στην Ισπανία (Caceres, Salamanca, Vigo), ενώ το Νοέμβριο πραγματοποίησε περιοδεία στη Γερμανία (Μόναχο, Μάινζ, Κολωνία, Ανόβερο, Στουτγάρδη).

2004

Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε το CD Single «Ελευθερία Αρβανιτάκη/Τρία Τραγούδια». Το single περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουριο τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης για την Ελευθερία με τίτλο «Πάω να πιάσω ουρανό» και ενορχήστρωσε ο Άκης Κατσουπάκης, αλλά και το τραγούδι των Νίκου Κυπουργού και Αφροδίτης Μάνου «Τέλος δεν υπάρχει εδώ» από το soundtrack της ταίνιας «Οξυγόνο» των Ρέππα-Παπαθανασίου και το τραγούδι «Οι φίλοι μου δε σ’ αγαπούν» σε μουσική Γιώργου Ανδρέου και στίχους Θοδωρή Αθερίδη το οποίο ερμήνευσε η Ελευθερία για την παράσταση «Από έρωτα» του Θοδωρή Αθερίδη.

Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε μια νέα σειρά εμφανίσεων στο VOX. Μαζί της ήταν η Μελίνα Ασλανίδου και ο Ησαΐας Ματιάμπα. Το πρόγραμμα ενορχήστρωσε ο Γιώργος Ζαχαρίου και τα σκηνικά ήταν του Μανώλη Παντελιδάκη. Οι πολύ επιτυχημένες της παραστάσεις στο VOX ταξίδεψαν και στη σκηνή του FIX στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο και τον Μάιο. Τον Μάιο έδωσε και δύο συναυλίες στα πλαίσια του εναρκτήριου κύκλου εκδηλώσεων του Κέντρου Τεχνών Χαλανδρίου.

Ο Ιούνιος βρίσκει την Ελευθερία Αρβανιτάκη να συμμετέχει στην παράσταση «Ωρίων» του μεγάλου Αμερικανού συνθέτη Philip Glass. H παγκόσμια πρώτη της παράστασης του Philip Glass η οποία κινείται γύρω από τις παραδόσεις των πέντε ηπείρων δόθηκε στο Ηρώδειο στις 3 Ιουνίου, έγινε και μια δεύτερη παράσταση στο Ηρώδειο στις 4 Ιουνίου και μετά ταξίδεψε στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη (7 & 8 Ιουνίου), στο Φεστιβάλ της Ραβένας στην Ιταλία (10 Ιουνίου), στη Λυών στη Γαλλία (12 Ιουνίου) και στο Barbican Hall στο Λονδίνο (14 Ιουνίου). Στο έργο «Ωρίων», το οποίο ο Philip Glass συνέθεσε μετά από πρόταση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, εκτός από την Ελευθερία Αρβανιτάκη που ερμήνευσε μοναδικά το παραδοσιακό «Τζιβαέρι», συμμετείχε το σύνολο Philip Glass Ensemble αλλά και διάσημοι σολίστες από όλο τον κόσμο: Wu Man (Κίνα – κινέζικο λαούτο, Ashley MacIsaac (Καναδάς – βιολί), Foday Musa Suso (Γκάμπια– κόρα), Uakti (μουσικό συγκρότημα από την Βραζιλία), Marc Atkins (Αυστραλία – ντιτζεριντού), Gaurav Mazumdar (Ινδία – σιτάρ, σε ένα έργο του Ραβί Σανκάρ).

Τον Ιούλιο κυκλοφορεί ο δίσκος της Ελευθερίας Αρβανιτάκη με τίτλο «Όλα στο φώς», ένας δίσκος πολλυσυλλεκτικός τον οποίο υπογράφουν αρκετοί συνθέτες, στιχουργοί και τραγουδοποιοί: Αντώνης Ανδρικάκης, Αντώνης Βαρδής, Ελεάνα Βραχάλη, Δήμητρα Γαλάνη, Λίνα Δημοπούλου, Γιώργος Ζήκας, Νίκος Ζούδιαρης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Σταμάτης Κραουνάκης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Νίκος Ξυδάκης, Θοδωρής Παπαδόπουλος, Μανώλης Πάππος, Λήδα Ρουμάνη, Τάκης Σιμώτας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Γεωργία Χιτζίδου, ενώ ένα από τα τραγούδια είναι βασισμένο σε ποίηση Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Την ενορχήστρωση του δίσκου υπογράφει ο Άκης Κατσουπάκης και στη διεύθυνση παραγωγής η Ελευθερία Αρβανιτάκη συνεργάζεται με τον Γιώργο Κυβέλο. Μαζί με το δίσκο κυκλοφορεί και bonus dvd στο οποίο καταγράφεται το «ταξίδι» της δημιουργίας του δίσκου.

2005

Από το Νοέμβριο του 2004 έως τις αρχές Μαρτίου 2005 πραγματοποίησε μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων στο «Βοτανικό» στην Αθήνα μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου. H παράσταση ταξίδεψε και στη Θεσσαλονίκη στην «Πύλη Αξιού» τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Η συνάντηση των δύο μεγάλων ερμηνευτριών ήταν αναμφισβήτητα η συνεργασία της χρονιάς.

To καλοκαίρι η Ελευθερία Αρβανιτάκη έδωσε 4 συναυλίες στην Ισπανία (Μαδρίτη, Γρανάδα, Βαρκελώνη, Μάλαγα), παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο κοινό της Ισπανίας τα τραγούδια του τελευταίου της δίσκου «Όλα στο φως», που κυκλοφορεί στην Ισπανία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε ειδική έκδοση. Και οι 4 συναυλίες ήταν sold out! Επίσης, τον Ιούνιο βρέθηκε και πάλι στο πλευρό του Φίλιπ Γκλας για τη συνέχιση της περιοδείας του «Ωρίωνα» και την παγκόσμια πρώτη της παράστασης στις ΗΠΑ. Παράλληλα, κυκλοφόρησε και σε ζωντανή ηχογράφηση από τις παραστάσεις της Αθήνας τον Ιούνιο του 2004 το CD “Orion” με την Ελευθερία να ερμηνεύει μοναδικά το «Τζιβαέρι» σε ενορχήστρωση Φίλιπ Γκλας. H περιοδεία του «Ωρίωνα» συνεχίστηκε τον Οκτώβριο με παραστάσεις Στο Brooklyn Academy of Music στη Νέα Υόρκη, στο Μεξικό, στο Ώστιν του Τέξας και στην Μελβούρνη στα πλαίσια του διεθνούς φεστιβάλ της πόλης.

Tον Σεπτέμβριο κυκλοφορεί ο δίσκος «POSTER» σε στίχους και μουσική του Νίκου Ζούδιαρη. 2 τραγούδια με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και 3 με τη φωνή του Νίκου Ζούδιαρη συνθέτουν αυτό το πολύ ιδιαίτερο concept album που μιλάει για μια σχέση, μια πόλη και την σχέση τους. Το τραγούδι «Μέτρησα» με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή.

Τον Δεκέμβριο κυκλοφορεί το άλμπουμ «Δρόμοι Παράλληλοι». Πρόκειται για μια 2πλη συλλογή – απάνθισμα των συμμετοχών της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε δίσκους και projects άλλων καλλιτεχνών. Είναι μια συλλογή που παρουσιάζει την δισκογραφική πορεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη από τα «Μπαράκια» του Βαγγέλη Γερμανού ως και την πολύ πρόσφατη συνεργασία της με το γκρουπ Ρόδες, έχοντας στο ενδιάμεσό της το who is who της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας (Ν. Μαμαγκάκης, Ν. Ξυδάκης, Δ. Παπαδημητρίου, Δ. Σαββόπουλος, Στ. Κουγιουμτζής, Ν. Πορτοκάλογλου, Δ. Γαλάνη, Ε. Ρεμπούτσικα, Γ.Ζήκας κα.). Στο δίσκο συμπεριλαμβάνονται 3 εκλεκτές live ανέκδοτες στιγμές («Σκλάβα», «Άδεια μου αγκαλιά», «Ανάθεμά σε»), καθώς και 2 καινούριες ηχογραφήσεις με τραγούδια που δεν υπήρχαν στην μέχρι τώρα δισκογραφία της («Κρύβομαι στο αντίο» και «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου» του Μάνου Χατζιδάκι) σε εκπληκτικές μουσικές προσεγγίσεις.

2006

Ο δίσκος «Δρόμοι Παράλληλοι» κυκλοφορεί στην Ευρώπη σε μονή έκδοση με τίτλο “Stis akres ap’ ta matia sou” / “To the edges of your eyes”. Τον Απρίλιο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά σε ειδική έκδοση με bonus dvd την συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στο Θέατρο Βράχων το καλοκαίρι του 1995 με την συμμετοχή των Ara Dinkjian και Arto Tuncboyaciyian.

Την 1η και 2η Ιουνίου η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμήνευσε στο Ηρώδειο τα τα κινηματογραφικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι ανοίγοντας τον κύκλο εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών. Ήταν δύο μοναδικές βραδιές. Οι ενορχηστρώσεις ήταν του Νίκου Κυπουργού, ενώ η διεύθυνση της ορχήστρας του Λουκά Καρυτινού. Στις συναυλίες συμμετείχε και ο Βασιλικός.

Το καλοκαίρι η Ελευθερία Αρβανιτάκη πραγματοποίησε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της ήταν ο Μάνος Πυροβολάκης.

Τον Ιούλιο έδωσε μια πολύ σπουδαία συναυλία στην πόλη Λόρκα της Ισπανίας μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μούρθια. Την ενορχήστρωση των τραγουδιών της Ελευθερίας έκανε ο Νίκος Πλατύρραχος, ενώ την Συμφωνική της Μούρθια διηύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης. Στη συναυλία ακούστηκαν τραγούδια από όλη την προσωπική δισκογραφία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και το κοινό, που γέμισε το υπέροχο κάστρο της Λόρκα, ήταν γεμάτο ενθουσιασμό.

Μοναδική ήταν η παρουσία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και στις 2 παραστάσεις του Νίκου Ξυδάκη στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου με τίτλο «Θρήνοι Γυναικών», που πραγματοποιήθηκαν επίσης τον Ιούλιο.

Τον Οκτώβριο κυκλοφόρησε ο δίσκος «Γρήγορα η ώρα πέρασε». Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι η βασική ερμηνεύτρια των τραγουδιών του Νίκου Ξυδάκη βασισμένα σε ποίηση Σαπφούς (απόδοση Οδυσσέα Ελύτη), Κώστα Καρυωτάκη, Διονύση Καψάλη, αλλά και σε ένα χορικό του Ευριππίδη (απόδοση Κ.Χ.Μύρης). Μετά από 20 χρόνια συνεργασίας η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Νίκος Ξυδάκης παρουσιάζουν έναν ολοκληρωμένο δίσκο και το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Βασίλης Κετεντζόγλου.

2007

Tους μήνες Απρίλιο και Μάιο παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά με το Νίκο Ξυδάκη το δίσκο «Γρήγορα η ώρα πέρασε» σε Θεσσαλονίκη (Principal) και Αθήνα (Gazarte). Στο πρόγραμμα συμμετέχει 16μελής ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και συνθέτη Νίκου Πλατύραχου. Όπως και ο δίσκος, οι παραστάσεις έκαναν τη διαφορά και αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Τον Οκτώβριο πήρε μέρος στις εκδηλώσεις του “Forum Universal de las Culturas”, ενός πολύ σημαντικού παγκόσμιου θεσμού που διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια. Φέτος φιλοξενήθηκε στην πόλη Monterrey του Μεξικό, όπου η Ελευθερία Αρβανιτάκη έδωσε δύο αξέχαστες προσωπικές συναυλίες.

Τον Δεκέμβριο του 2007 κυκλοφόρησε ο δίσκος «ΔΥΝΑΤΑ 1986-2007» ένα διπλό άλμπουμ που περιέχει 27 από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει μέχρι σήμερα η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε νέα ψηφιακή ηχητική επεξεργασία (remastering) που έγινε σε ένα από τα κορυφαία στούντιο στον κόσμο, το Sterling Sound Studios NY. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο ενώ το νέο τραγούδι της «Μην ορκίζεσαι» που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συλλογή βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του ελληνικού δείκτη ραδιοφωνικών μεταδόσεων. Τον ίδιο μήνα ξεκίνησε μια σειρά πολύ επιτυχημένων εμφανίσεων στο μουσικό θέατρο ΡΕΞ στην Αθήνα μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη που χαρακτηρίστηκε από το κοινό και τους κριτικούς ως η «συνάντηση της χρονιάς».

2008

Τον Απρίλιο πραγματοποίησε μίνι-περιοδεία σε 4 ισπανικές πόλεις (Καστεγιόν, Λα Κορούνια, Σαραγόσα και Σαν Σεμπαστιάν). Η Ελευθερία Αρβανιτάκη κατάφερε να απογειώσει το κοινό και στις 4 πόλεις και αποθεώθηκε από τους Ισπανούς. Οι παραστάσεις ήταν sold out.

Το καλοκαίρι περιόδευσε σε Ελλάδα και Κύπρο μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη με πολλή μεγάλη επιτυχία. Τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο πραγματοποίησε περιοδεία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη (Άμστερνταμ, Ουτρέχτη, Ελσίνκι, Λονδίνο, Βρυξέλλες) με μεγάλη επιτυχία. Το Νοέμβριο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το άλμπουμ με τίτλο «Και τα μάτια κι η καρδιά». Είναι ένας δίσκος που «γεννήθηκε» στη Μαδρίτη σε συνεργασία με τον σπουδαίο Ισπανό παραγωγό και συνθέτη Javier Limon. Τα τραγούδια του δίσκου υπογράφουν στιχουργικά οι Λ.Νικολακοπούλου, Μιχ. Γκανάς, Ν.Μωραΐτης, Κ.Φασουλάς, Σμ. Παπαδοπούλου, Λ. Ρουμάνη και μουσικά οι Θ.Παπαδόπουλος, Γ.Μήτσης, Π.Πέτρου,Ζέλικο Γιοξίμοβιτς,Γ.Καραδήμος.

Tο Νοέμβριο συνέχισε τις πολύ επιτυχημένες της εμφανίσεις με την Δήμητρα Γαλάνη στην μουσική σκηνή «Φιξ» της Θεσσαλονίκης. Ο κύκλος αυτής της σπουδαίας συνεργασίας ολοκληρώθηκε τέλη του Γενάρη 2009.

2009

Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησε στην Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη η διεθνής εκδοχή του δίσκου «Και τα μάτια κι η καρδιά» υπό τον τίτλο «Mirame» από το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου σε μουσική και στίχοι Javier Limon. Το τραγούδι συνερμηνεύει στα ισπανικά μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη η Buika.

Τον Μάιο πραγματοποιεί 3 συναυλίες στην συναυλία, όπου παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, αλλά και της πόλης Χιχόν, τα τραγούδια του νέου της δίσκου και αποθεώνεται.

Επίσης τον Μάιο δίνει 2 αλησμόνητες sold out συναυλίες στην Όπερα του Σύδνευ στην Αυστραλία. Είναι η πρώτη φορά που η Όπερα του Σίδνευ και το πολύ σημαντικό φεστιβάλ Hemispheres προσκαλεί έναν Έλληνα καλλιτέχνη στο θεσμό και η πρώτη φορά που κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης δίνει συναυλία στον ιστορικό αυτό χώρο της μουσικής. Sold out ήταν και η συναυλία που έδωσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Μέγαρο Μουσικής της Μελβούρνης. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κορυφαίων Αυστραλιανών μέσων και απέσπασε εκτός από το τεράστιο χειροκρότημα υπέροχες κριτικές.

2010

To 2010 βρήκε την Ελευθερία Αρβανιτάκη «Πρόσωπο με Πρόσωπο στο Stage της Θεσσαλονίκης. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη έδωσε μια μοναδική σειρά παραστάσεων στο χώρο της συμπρωτεύουσας όπου αναμετρήθηκε με το προσωπικό της ρεπερτόριο αλλά και με πολυαγαπημένα της τραγούδια. Η παράσταση κυκλοφόρησε σε 3πλό cd και dvd σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, ο οποίος υπέγραψε και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Λίγο μετά η παράσταση «Πρόσωπο με πρόσωπο» παρουσιάστηκε και στο Ρεξ στην Αθήνα, όπου ξεχώρισε επίσης.

Το καλοκαίρι του 2010 «Του ονείρου η αύρα» ένωσε την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Τάνια Τσανακλίδου, οι οποίες ταξίδεψαν με τα τραγούδια τους σε όλη την Ελλάδα. Η περιοδεία της Ελευθερίας και της Τάνιας αγκαλιάστηκε από το κοινό όλης της χώρας.

Το Σεπτέμβριο η Ελευθερία Αρβανιτάκη έδωσε μια πολύ ξεχωριστή παράσταση στα πλαίσια του πρώτου διεθνούς φεστιβάλ τεχνών της Ύδρας. Μαζί με 4 ξεχωριστούς σολίστες παρουσίασε ένα πρόγραμμα ξεχωριστό με πολύ ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις στην ταράτσα του ιστορικού αρχαιολογικού μουσείου του νησιού. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά, την οποία η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρουσίασε επίσης το Δεκέμβριο στο Θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο.

Το Σεπτέμβριο όμως η Ελευθερία Αρβανιτάκη έκανε κι άλλο ένα πολύ σημαντικό, συναισθηματικό και ιδιαίτερο ταξίδι: ταξίδεψε στην Ακτή Ελεφαντοστού με την ιδιότητα της Πρέσβειρας της Unicef για την καμπάνια της εξάλειψης του μητρικού και νεογνικού τετάνου (ιδιότητα που φέρει τα τρία τελευταία χρόνια). Μαζί με μια ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων παρέστη σε εμβολιασμούς βρεφών και μητέρων, επισκέφτηκε τοπικά κέντρα υγείας κι ενημερώθηκε για το σπουδαίο έργο της Unicef. Ήταν όπως δήλωσε η ίδια «το συγκλονιστικότερο ταξίδι που έχει κάνει ποτέ».

Ο Οκτώβριος βρήκε την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Μεξικό να συμμετέχει και πάλι στο έργο «Ωρίων» του Φίλιπ Γκλας. Μετά από 5 χρόνια ο Ωρίωνας παρουσιάστηκε και πάλι στο Μεξικό στη Λεόν αλλά και την Πόλη του Μεξικό, όπου 2 συναυλίες έγιναν στον πανέμορφο προαύλιο χώρο του Bellas Artes.

Το φθινόπωρο έδωσε και δύο ακόμα συναυλίες: μια στη Βουδαπέστη (Οκτώβριος) και μια στο Melkweg στο Αμστερνταμ.

To Δεκέμβριο του 2010 η Ελευθερία Αρβανιτάκη έδωσε δύο μοναδικές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 10 και 11 του μήνα για τους σκοπούς του Ιδρύματος Δράσης Κατά του Καρκίνου του Μαστού. Η εξάντληση των εισιτηρίων της πρώτης μεράς οδήγησε και στη δεύτερη μέρα παραστάσεων. Ήταν δύο μαγικές βραδιές αναμφισβήτητα. Την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ διηύθυνε ο Νίκος Πλατύραχος.

2011

Τον Φεβρουάριο του 2011 «Όλα αρχίζουν αλλιώς» για την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Κακλέα και τα σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με ένα κουαρτέτο μουσικών.

Το 2011 όμως είναι χρονιά με έντονη παρουσία και εκτός των συνόρων. Τον Μάιο κάνει 2 προσωπικές συναυλίες στην Ισπανία (Μπούργκος και Σαντιάγο ντε Κομποστέλα), ενώ τον Ιούλιο παίρνει μέρος στη συναυλία του Ισπανού παραγωγού Javier Limon στο North Sea Jazz Festival στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, σε μία κοινή συναυλία με ερμηνεύτριες από άλλες χώρες: την νεαρή Aynur που τραγουδά παραδοσιακά τραγούδια των Κούρδων, την εξαιρετική Ισπανίδα τραγουδίστρια Buika που συνδυάζει την παράδοση της Ισπανίας με την latin jazz, την Ανδαλουσιανή Sandra Carrasco που φλερτάρει με την τζαζ, την περίφημη Montse Cortés από την Βαρκελώνη και το flamenco group La Shica με την χαρισματική ερμηνεύτρια και χορεύτρια Elsa Rovayo. Όλες μαζί βρέθηκαν στη σκηνή ως Γυναίκες του νερού, «Mujeres de agua» που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ του Λιμόν με 12 ερμηνεύτριες από την Μεσόγειο, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη μουσική της Μεσογείου που είχε προηγηθεί Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει σε αυτό το άλμπουμ μοναδικά το παραδοσιακό «Μήλο μου και μανταρίνι» σε μια εκδοχή του Λιμόν πραγματικά ξεχωριστή.

Τέλος, τον Οκτώβριο πραγματοποιεί μίνι περιοδεία στην κεντρική Ευρώπη (Ζυρίχη, Llorach, Ντόρτμουντ, Βιέννη) και συγκεντρώνει εξαιρετικές κριτικές.

Toν Δεκέμβρη ξεκινάει σειρά παραστάσεων στο Gazarte στην Αθήνα με τίτλο «Πάμε ξανά στα θαύματα».

2012

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη συνεχίζει τις προσωπικές της παραστάσεις της στο Gazarte με τη συνοδεία κουαρτέτου μουσικών με τίτλο «Πάμε ξανά στα θαύματα» ως και τον Μάρτιο. Στη συνέχεια ολοκληρώνει τον κύκλο παρουσιάσεων της παράστασης αυτής στο Club Stage της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Κύπρο στο θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού και το Club Red της Λευκωσίας.

Το καλοκαίρι πραγματοποιεί περιοδεία μαζί με τον Μπάμπη Στόκα σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιούλιο όμως κάνει ένα διάλειμμα από την περιοδεία για να συμπράξει με την Ορχήστρα των Κυκλάδων και να παρουσιάσει ένα ονειρικό αφιέρωμα σε μουσικές και τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο σε διεύθυνση Νίκου Κυπουργού.

Το φθινόπωρο η Ελευθερία Αρβανιτάκη πραγματοποιεί μίνι περιοδεία στην Ισπανία (Σαραγόσα, Μάλαγα, Σεβίλλη και Σαν Σεμπαστιάν), ενώ το Δεκέμβριο εμφανίζεται με το κουαρτέτο της θέατρο Le Bouillon στο Πανεμπιστήμιο της Ορλεάνης στη Γαλλία.

Την ίδια χρονιά η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας «J.A.C.E.” του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, σε μουσική Χρήστου Δεληγιάννη και στίχους της Λήδας Ρουμάνη.

2013

Το καλοκαίρι του 2013 πραγματοποιεί περιοδεία στην Ελλάδα και την Κύπρο με μια ομάδα τεσσάρων μουσικών. Τον Σεπτέμβριο παρουσιάζει στο Ηρώδειο ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου ενισχύοντας τη δράση του συνδέσμου “Μαζί για το παιδί”. Στη συναυλία συμμετέχουν οι Νίκος Πορτοκάλογλου και Βασιλικός και παίζει η Ορχήστρα των Κυκλάδων υπό την καθοδήγηση του Νίκου Κυπουργού.

Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ξεκινάει σειρά παραστάσεων στην Αθήνα με την σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκηστη Πρωτοψάλτη, στη σκηνή του Διογένης Studio. Είναι αναμφίβολα η μουσική συνάντηση της χρονιάς η οποία θα συνεχιστεί στην Αθήνα ως τα τέλη του Μάρτη του 2014.

2014

Την 1η Φεβρουαρίου η Ελευθερία Αρβανιτάκη δίνει μια μοναδική συναυλία στο ιστορικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Η μεγάλη ερμηνεύτρια, προσκεκλημένη του θεάτρου, με μια ομάδα επτά μουσικών και καλεσμένο τον Αμερικανο-Αρμένιο συνθέτη Ara Dinkjian αποθεώθηκε σε ένα κατάμεστο Carnegie Hall, δίνοντας μια από τις σημαντικότερες συναυλίες της καριέρας της.

Ως το τέλος του Απρίλη συνεχίζονται οι παραστάσεις της με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και το καλοκαίρι οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες πραγματοποιούν μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Την 1η Οκτωβρίου η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου λαϊκού συνθέτη. Στην παράσταση αυτή ξανασυναντιέται επί σκηνής με την Οπισθοδρομική Κομπανία, αλλά και με τον συνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη.

2015

Τον Ιούνιο του 2015 κυκλοφορεί το προσωπικό άλμπουμ «9+1 Ιστορίες» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη να υπογράφει την παραγωγή του δίσκου. Πρόκειται γιακαινούρια τραγούδια σε μουσική των Θέμη Καραμουρατίδη, Νίκου Πορτοκάλογλου, Χρήστου Δεληγιάννη και Στάθη Δρογώση και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, της Λήδας Ρουμάνη αλλά και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Το καλοκαίρι περιοδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο. Η περιοδεία κλείνει με μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων το Σεπτέμβριο, όπου η Ελευθερία προσκαλεί τους συνθέτες Νίκο Ξυδάκη, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Νίκο Πορτοκάλογλου, αλλά και τους νεότερους Θέμη Καραμουρατίδη και Στάθη Δρογώση να ανέβουν μαζί της στη σκηνή και να θυμίσουν τραγούδια που τους συνέδεσαν και που αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Το Νοέμβριο ξεκινάει σειρά παραστάσεων στην Αθήνα με το Νίκο Πορτοκάλογλου. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονται επί σκηνής. Η συνεργασία τους θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

2016

Μετά τον κύκλο των εμφανίσεων τους στην Αθήνα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κρήτη, την Κέρκυρα, την Λάρισα και το καλοκαίρι πραγματοποιούν κοινή περιοδεία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τον Ιούνιο η Ελευθερία Αρβανιτάκη κλείνει τον κύκλο εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Φάληρο με την παράσταση «Δεύτερη Ζωή» αφιερωμένη στην ποίηση από το προσωπικό ρεπερτόριο της. Την παράσταση παρακολούθησαν πλέον των 20.000 θεατών. Η ίδια παράσταση παρουσιάστηκε στη Δήλο τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

2017

Τον Μάιο η Ελευθερία Αρβανιτάκη συμμετέχει στο Mawazine Festival στο Ραμπάτ του Μαρόκου, το 2ο μεγαλύτερο φεστιβάλ της αφρικανικής ηπείρου, ενώ τον ίδιο μήνα επιστρέφει στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο και παρουσιάζει την παράσταση «Beyond borders». Η παράσταση ήταν sold out. Το καλοκαίρι συμμετέχει στον εορτασμό των 60 χρόνων από την ίδρυση του ΡΙΚ στην Λευκωσία όπου συμπράττει με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, ενώ τον Αύγουστο παρουσιάζει την παράσταση – αφιέρωμα στην μελοποιημένη ποίηση από το προσωπικό της ρεπερτόριο με τίτλο «Δεύτερη Ζωή» στην Πέτρα του Ρωμιού στην Πάφο, μια πραγματικά ειδυλιακή τοποθεσία. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων του θεσμού «Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2017» και ξεχώρισε. Ήταν sold out.

Τον Οκτώβριο ανακοινώνει την συνεργασία της με την Panik Records και τη δημιουργία του προσωπικού της label rEAct, από όπου κυκλοφορεί σε digital single το τραγούδι «Την ίδια στιγμή να ζούμε» (μουσική Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, στίχοι Λήδα Ρουμάνη) σε συνεργασία με τους ΤΑΚΙΜ.

Το Νοέμβριο πραγματοποιεί περιοδεία στη Γερμανία και την Ζυρίχη της Ελβετίας με τίτλο «Dynata Tour» και θριαμβεύει.

2018

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο πραγματοποιεί σειρά προσωπικών εμφάνισεων στο Gazarte στην Αθήνα και στην Κύπρο. Τον Ιούνιο παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού την παράσταση “Την ίδια στιγμή” μαζί με τους ΤΑΚΙΜ, την ομάδα των μουσικών που τους ενώνει αφενός το τραγούδι που ηχογραφήσανε το φθινόπωρο της περασμένης χρονιάς, αφετέρου η κοινή αγάπη για την παράδοση. Η συναυλία γίνεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και είναι sold out, κερδίζοντας τις καρδιές κοινού και κριτικών. Στην παράσταση συμμετείχε και η Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης η MOYSA υπό την διεύθυνση του Νίκου Πλατύρραχου. Η ίδια παράσταση ταξίδεψε και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την ίδια χρονιά.

Το Νοέμβριο συναντιέται ξανά επί σκηνής με τον Γιάννη Κότσιρα ξεκινώντας σειρά παραστάσεων στην “Ακτή Πειραιώς” και μάλιστα ηχογραφούν μαζί το ντουέτο “Δυο Ζωές” (μουσική: Γιώργος Καραδήμος – στίχοι: Λήδα Ρουμάνη) με αφορμή την επί σκηνής συνεργασία τους. Το τραγούδι γίνεται ραδιοφωνική επιτυχία.

2019

Τον Ιανουάριο πραγματοποιεί ευρωπαϊκή περιοδεία σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Σουηδία και συνεχίζει αμέσως μετά τις εμφανίσεις με τον Γιάννη Κότσιρα, οι οποίες ολοκληρώνονται τον Μάρτιο. Τον Μάιο εγκαινιάζει το Φεστιβάλ “3 Culturas” με μια ανοιχτή συναυλία στην Μούρθια της Ισπανίας και το καλοκαίρι πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα και την Κύπρο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα. Είναι αδιαμφισβήτητα η “συνεργασία της χρονιάς” και μετά από ένα πολύ επιτυχημένο συναυλιακό καλοκαίρι, οι δύο καλλιτέχνες συνεχίζουν μαζί και στη σκηνή του Stage στην Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Toν Σεπτέμβριο ανοίγει τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Τσεζμέ, το οποίο αναβιώνει μετά από δύο δεκαετίες και δίνει μια αξέχαστη συναυλία στο Barbican Centre στο Λονδίνο.

Τον Οκτώβριο κυκλοφορεί από την Panik Records και το rEAct το νέο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο “Τα μεγάλα ταξίδια” σε μουσική και ενορχήστρωση του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους της Λήδας Ρουμάνη.