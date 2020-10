«Είναι πλέον πιο εμφανές από ποτέ ότι η Τουρκία ενεργεί ως υπονομευτής της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του στη Βαγδάτη, μετά τη συνάντησή του με τον Ιρακινό ομόλογό του Φαούντ Χουσεΐν.

Όπως τόνισε κάθε κρίση στην περιοχή, όπως «το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η Λιβύη, η Συρία, η Κύπρος, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, αλλά και το Ιράκ, έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την Τουρκία».

«Η Ελλάδα έχει δηλώσει επανειλημμένα στο υψηλότερο επίπεδο την ετοιμότητά της να ξεκινήσει διάλογο με την Τουρκία στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας», σημείωσε και προσέθεσε: «Ωστόσο, καταστήσαμε επίσης ξεκάθαρο ότι διάλογος μεταξύ δύο κυρίαρχων χωρών δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον επιθετικότητας και απειλών».

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη «διπλωματία των κανονιοφόρων που ακολουθεί η Τουρκία, μια πρακτική, των προηγούμενων αιώνων, που δυστυχώς συνεχίζεται».

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς και την απόφασή της να ανοίξει τμήμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων στα κατεχόμενα, κινήσεις που όπως τόνισε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και που καταδικάστηκαν ευρέως από τη διεθνή κοινότητα.

Ο κ. Δένδιας, κατά την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Ιράκ σε 22 χρόνια, επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδος για την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ενότητα και κυριαρχία του Ιράκ, καθώς και τη στήριξή της για ένα σταθερό Ιράκ, που «ευημερεί ως μέρος μιας σταθερής και ευημερούσας περιοχής με ισορροπημένες σχέσεις με τους γείτονές της βάσει του σεβασμού της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου».

Τόνισε πως οι δεσμοί των δύο χωρών είναι ιστορικοί και η Ελλάδα διαχρονικά υπήρξε φίλος του Ιράκ και του αραβικού κόσμου.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τα περιφερειακά ζητήματα, ενώ υπέγραψαν και δύο μνημόνια κατανόησης για πολιτικές διαβουλεύσεις και συνεργασία στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ιδίως στις επενδύσεις και στο εμπόριο, καθώς υπάρχουν πολλές ελληνικές εταιρείες που είναι πρόθυμες να επενδύσουν και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στο Ιράκ, ενώ υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως οι κατασκευές, η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές, τα φαρμακευτικά προϊόντα και ακόμη περισσότερα.

Αναφέρθηκε τέλος στην επέκταση της συνεργασίας στο πλαίσιο πολυμερών σχημάτων με άλλες χώρες της περιοχής, αλλά και στη συνεργασία του Ιράκ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει το Ιράκ στην προώθηση των σχέσεών του με την ΕΕ.

