Οργισμένη απάντηση ΥΠΕΞ

Αντί-Navtex εξέδωσε ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης με αφορμή τη νέα οδηγία που εξέδωσε χθες Δευτέρα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει δικαιοδοσία για την έκδοση Navtex στη συγκεκριμένη περιοχή.

Και βέβαια επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη τουρκική Navtex αναφέρεται «σε μία μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Τονίζεται ακόμη ότι ο σταθμός Ηράκλειο της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση Navtex σ’ αυτήν την περιοχή.

Να αγνοήσουν

Και τέλος καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν και τη νέα τουρκική Navtex με αριθμό FA58-1093/20.

Το μήνυμα του σταθμού του Ηρακλείου:

ZCZC HA90

311930 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 513/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA58-1093/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA58-1093/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059 UTC SEP 20

ΥΠΕΞ: Η Τουρκία συνεχίζει τον ρόλο του ταραξία

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην κίνηση της Άγκυρας και σε ανακοίνωσή του κατηγορούσε την Τουρκία ότι συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά τον ρόλο του ταραξία και προειδοποιούσε ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται.

Καλούσε επίσης την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να συνεργαστεί για την ασφάλεια της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η Ε.Ε. αναμένει από την Τουρκία να βρει μια ειρηνική λύση στις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι ενέργειες της Άγκυρας προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρη την Ε.Ε.».

Αμετανόητος ο Ερντογάν

Ο Ερντογάν εμφανίζεται αμετανόητος. Απειλεί μέσω του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι θα παρατείνει τις έρευνες για 90 μέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, αν και αποφεύγει να οριοθετήσει τις θαλάσσιες περιοχές, ενώ εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις κατά Μητσοτάκη και Μακρόν.

Δεν διστάζει, δε, να χρησιμοποιεί πολεμικές ιαχές σε μια προσπάθεια να εισακουστεί στο εσωτερικό της χώρας του. Ο Ερντογάν απείλησε τους «εχθρούς» (Ελλάδα, Γαλλία) ότι η Τουρκία θα απαντήσει από ξηρά, αέρα και θάλασσα. «Να δούμε πως θα αντιδράσει ο ελληνικός λαός όταν θα του πέσει στο κεφάλι αυτό που έρχεται, εξαιτίας των ανίκανων και φιλόδοξων ηγετών του» δήλωσε. «Να δούμε πως θα αντιδράσει και ο γαλλικός λαός με όσα θα του συμβούν λόγω των ανίκανων και φιλόδοξων ηγετών του» πρόσθεσε.

Μάλιστα, το βράδυ της Δευτέρας, σε ομιλία του στην Κερασούντα δυναμίτισε ακόμη περισσότερο την ένταση που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο κάνοντας λόγο για πειρατείες και ληστείες σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως «η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας». Ακόμη, τόνισε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την πειρατεία και την ληστεία στην Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά στο Oruc Reis διεμήνυσε πως συνεχίζει τις σεισμικές ερευνητικές του δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο με αποφασιστικότητα και εξέφρασε την ελπίδα να λάβει και άλλα ευχάριστα νέα.