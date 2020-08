Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, ένας έχει χάσει τη ζωή του και άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί πολλά σοβαρά από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συνοικία της Βαλτιμόρης, ισοπεδώνοντας πολλά σπίτια.

Στις εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WBFF διακρίνεται ένα τμήμα μιας σειράς σπιτιών να έχουν ισοπεδωθεί και τα συντρίμμια έχουν σκορπιστεί τριγύρω.

Τρεις άνθρωποι διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία Baltimore Firefighters IAFF Local 734 μέσω του Twitter.

Off Duty #BCFDSRO Special Rescue Operations personnel are being called in to the scene. Search and rescue operations continue.@BaltimoreFire @BCFDL734 @officers964 are being supported by @BaltCoFire @iafflocal1311 due to the complexity and size of this incident. pic.twitter.com/tdS8P3eCHZ

