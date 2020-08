Άμεση αντίδραση

Με αντί Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού απαντάει η Αθήνα, στην νέα πρόκληση στην οποία προχώρησε η Άγκυρα το πρωί της Δευτέρας με την αναγγελία περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Η Άγκυρα, στήνοντας εκ νέου σκηνικό έντασης στο Αιγαίο, εξέδωσε Navtex, που θα ισχύσει εως και τις 23 Αυγούστου, δεσμεύοντας περιοχή νοτίως του συμπλέγματος της Μεγίστης για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις, το οποίο απέπλευσε το πρωί με ρότα νότια της Καρπάθου, συνοδευόμενο από βοηθητικά πλοία και αριθμό μονάδων του τουρκικού στόλου.

Η εξέλιξη αυτή σήμανε συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου που συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που ολοκληρώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος. Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι η Ελλάδα είναι σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ διέταξε την ανάκληση των αδειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όσοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί βρίσκονται σε άδεια επιστρέφουν άμεσα στις μονάδες τους, ενώ δεν εγκρίνονται νέες άδειες.

Σε ετοιμότητα οι ελληνικές δυνάμεις – Σε εξέλιξη διπλωματικές κινήσεις

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός συνεχίζει τις διπλωματικές κινήσεις θέτοντας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά το πρωί Δευτέρας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και τον ενημέρωσε για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 17.00 έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Εξάλλου, τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του Ελλάδας και Αιγύπτου είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, ο Κύπριος ΥΠΕΞ συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του Νίκο Δένδια και Σάμεχ Σούκρι.

Αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το σκηνικό έντασης που στήνει εκ νέου η Άγκυρα

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πιθανόν να εισέλθουν σε νέο σκηνικό έντασης, καθώς ο Ερντογάν, μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, εμφανίζεται να αντιδρά με οξύ τρόπο στην ιστορική συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Ηδη η Αγκυρα τορπίλισε τις διερευνητικές επαφές, ενώ προανήγγειλλε έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να επεξεργάζεται διαφορετικά σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Τούρκου προέδρου.

Μετά τις απειλές του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα ξαναστείλει ερευνητικά πλοία για σεισμικές έρευνες, δεκάδες τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν βγει από τον ναύσταθμο του Ακσάζ και έχουν αναπτυχθεί σε διεθνή ύδατα σε δύο περιοχές: μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου αλλά και μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουρκικών ναυτικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες το Ορούτς Ρέις έχει κλείσει τους πομπούς του -τακτική που ακολούθησε και στο παρελθόν η Τουρκία και συγκεκριμένα, κυρίως για να προκαλέσει σύγχυση στην άλλη πλευρά για τις κινήσεις των πλοίων.

Ο ελληνικός στόλος πάντως είναι στις θέσεις του και παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.

Προκλήσεων συνέχεια

Το πρωί της Δευτέρας, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, έγραψε στο Twitter ότι το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις απέπλευσε από την Αττάλεια για την νέα του αποστολή στη Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφτασε στην περιοχή όπου θα λειτουργήσει». Παράλληλα, στέλνει μήνυμα ότι οι προσπάθειες για την «ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας, σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή». Μάλιστα, στην ανάρτησή του προσθέτει «Ορούτς Ρέις, 83 εκατομμύρια (σ.σ. Τούρκοι) βρίσκονται πίσω σου».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ την ίδια ώρα συνεχίζει τη ρητορική των προκλήσεων. Η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ δικαιώνει στην πραγματικότητα τις τουρκικές θέσεις ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, ισχυρίστηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τον Λίβανο το Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο Ερντογάν έδωσε εντολή στα τουρκικά πλοία να κατευθυνθούν στην περιοχή.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι με τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Κατά τον ίδιο «η συμφωνία συμφέρει την Τουρκία, διότι κανένας δεν μπορεί να μας πει πως προκαλούμε ένταση, κανένας δεν μπορεί να πει να μην πάμε στις περιοχές αυτές. Κανένας δεν μπορεί να πει οτιδήποτε στις έρευνες και γεωτρήσεις που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλοι είδαν πως η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο. Με την εντολή του προέδρου μας τα πλοία μας κατευθύνονται στην περιοχή. Έτσι, όπως φαίνεται, έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και της Κρήτης κι αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας».

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Προεδρίας της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν μιλώντας στο CNN Turk, κατηγόρησε την Ελλάδα για τη Συμφωνία με την Αίγυπτο για καθορισμό ΑΟΖ, τονίζοντας πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος υποστήριξε πως επί δυόμισι μήνες διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, που η Αθήνα τίναξε στον αέρα μετά τη συμφωνία με το Κάιρο.